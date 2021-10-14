Сможет ли энтузиаст побороть 5 норвежских военных: сумасшедший вызов

Профессиональный альпинист и влиятельный человек в фитнесе Магнус Мидтбо регулярно бросает себе сумасшедшие вызовы. И, что логично, их выполнение он выкладывает на своем канале. Последняя же его задача – наиболее изнурительный опыт в его жизни. По крайней мере в этом убежден сам Магнус. Поэтому айда смотреть, справится ли он с ним.

В последнем из своих роликов, посвященном тренировкам в Норвежских вооруженных силах, Мидтбо проходит испытания рукопашным боем. В нем нашему герою нужно биться как минимум с пятью высококвалифицированными военными инструкторами. Но сначала он осваивает правильную технику.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

Во время этих упражнений бить кулаком запрещается, ведь высокая вероятность травмировать суставы пальцев. Поэтому вместо этого Мидтбо учится правильно бить открытой ладонью. По сути, это жесткая пощечина.

Он также изучает технику ударов ногами, а также борьбу и грэпплинг и узнает, что это обучение имеет параллели с боевыми искусствами, боксом и MMA, с несколькими ключевыми отличиями.

"Речь идет о жизни и смерти. И у вас нет никаких правил рукопашного боя", – отмечает инструктор Мидтбо.

Один из важнейших элементов, которые Мидтбо должен помнить во время теста, – движение вперед.

"Если вы пассивные и двигаетесь назад, вы проиграете бой. Будьте агрессивными и двигайтесь вперед", – подчеркивает инструктор.

После нескольких часов тренировок и спарринга со своим инструктором, Мидтбо настолько готов, насколько это возможно. Поэтому он начинает испытания.

"Я должен не забывать идти вперед, иначе мне очень надерут задницу", – говорит он.

Смотри на видео, как Магнус Мидтбо справляется с сумасшедшим вызовом:

В течение всего испытания Мидтбо окружают пять инструкторов из разных подразделений армии, флота, авиации и спецраздела Норвежских вооруженных сил. Каждый из них по очереди атакует нашего героя, заставляя его защищаться и покорять своего соперника, прежде чем бороться со следующим.

Хотя эксперимент продолжается всего несколько минут, это одно из важнейших испытаний, которое Мидтбо когда-нибудь проходил. После того, как он закончил тест и перевел дыхание, он продолжал подниматься от напряжения.

Раньше меня никогда не тошнило, потому что я устал. Я чувствую себя таким наивным, когда дело касается этих вещей. Я всегда недооцениваю, насколько это будет трудно. И это первый раз, когда меня стошнило, поэтому, возможно, это самое сложное, что я когда-либо делал,

– отмечает он.

Это интересно Такое мы видели только в кино: смотри, сможет ли олимпиец обогнать поезд метро

Магнус Мидтбо – настоящий безумец. И мы просто потрясены его смелостью. Бросить себе такой вызов и достойно его пройти – то, что заслуживает уважения.