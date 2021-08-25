Солистка Go_A показала фото с отдыха в бассейне с загадочной Анжелой

Такой певицу Катерину Павленко ты еще не видел. Солистка Go_A снялась в купальнике в бассейне. И не просто в купальнике, а в сопровождении некой Анжелы. Неудивительно, что этот кадр не на шутку взбудоражил сеть. Айда наслаждаться соблазнительным фото на Men 24!

Заметим, что на месте Анжелы хотел бы быть каждый. Сама же героиня, как мы видим, совсем не против такого отдыха с солисткой Go_A Катериной Павленко. Давайте же смотреть, кто эта загадочная Анжела.

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Чтобы расставить все точки над "і" мы заметим, что сама Катерина написала под публикацией: "Я и Анжела". Чтобы ты себе не подумал, что мы придумали имя для веселья.

Подписчикам Кати настолько сильно понравился пост певицы, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая Анжела, когда там такая красивая Катерина?";

"Сейчас половина ленты хочет быть Анжелой";

"Ух, хоть на фото вода, но это сплошной огонь. Крутые!";

"Я влюблен в эту женщину";

"Она непревзойденная";

"Катерина, вы невероятная";

"Анжела крутая, но Катя еще круче";

"Невозможно крутая Катя и просто суперсекси";

"Королева Катерина";

"Я хочу быть твоей касаткой";

"Как же горячо".



Катерина Павленко в купальнике взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Павленко

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Будем откровенны, от Катерины Павленко мы не ожидали такого. Неудивительно, что это фото стало настолько популярными среди ее подписчиков. Интересно, если на нее еще и подписаться, то есть шансы, что подобных публикаций будет еще больше? Попробуем проверить!