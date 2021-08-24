На серии фотографий Синди Прадо позирует в соблазнительном образе. Он не только выигрышно подчеркивает ее роскошные формы, но и оставляет определенную интригу для подписчиков модели. Все для того, чтобы они дождались следующих публикаций красавицы.

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"Самая счастливая у океана", – написала она под публикацией.

Это тот редкий случай, когда мы хотели бы, чтобы она никуда не уезжала, ведь таких фото будет еще больше. Неудивительно, что пользователи сети оставили ей множество комментариев:

"Красивая";

"Потрясающая";

"Очень милая";

"Чрезвычайно сексуальная";

"Я влюбился";

"Волшебная леди";

"Очень красивые фото, Синди";

"Моя муза".



Синди Прадо снялась в соблазнительном образе на фоне океана / Фото с инстаграма Прадо



Синди Прадо снялась в соблазнительном образе на фоне океана / Фото с инстаграма Прадо



Синди Прадо снялась в соблазнительном образе на фоне океана / Фото с инстаграма Прадо



Синди Прадо снялась в соблазнительном образе на фоне океана / Фото с инстаграма Прадо



Синди Прадо снялась в соблазнительном образе на фоне океана / Фото с инстаграма Прадо

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