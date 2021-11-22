Солнечная буря Cannibal CME изменила космическую погоду: что это значит и почему важно

Солнце просыпается, и ярко сообщает об этом всем нам – чтобы мы знали и не сомневались. О чем мы? О мощной геомагнитной буре 3 и 4 ноября.

Она ударила по Земле в результате серии солнечных вспышек накануне – 1 и 2 ноября. А вспышки эти связаны с магнитными бурями на Солнце.

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Солнечная буря изменила космическую погоду: что и почему произошло

Цикл солнечной активности длится примерно 11 лет. Солнечные бури в начале ноября 2021 года ознаменовали начало нового цикла.

До этого ученые наблюдали мало активности на Солнце, теперь началось наращивание ее мощности.

ее мощности. Ее максимум, как рассказал Билл Муртаг из Центра прогнозирования солнечной погоды (SWPC), ожидают в 2025.

Мы видим увеличение активности. Это своего рода фаза пробуждения Солнца,

– объяснил Муртаг.

Cannibal CME – что это за солнечная буря

Cannibal CME – это геомагнитная буря, возникшая из-за серии выбросов корональной массы Солнца (пузыри солнечного материала, этакая "отрыжка" Солнца).

CME – это, по сути, облако плазменного газа весом в миллиарды тонн с магнитными полями. То есть, Солнце выпустило магнит в космос, и этот магнит транзитировал от Солнца к Земле на 150 миллионов километров,

– рассказал Муртаг.

Почему ее назвали Cannibal (каннибальской)? Потому что она прожрала дыру в космосе, проглотив другие магнитные поля.



Солнечная буря влияет и на Землю, и влияет мощно / Фото indiatimes

"И что?" – можешь спросить ты. А то, что у Земли есть собственное магнитное поле, и с магнитными полями из космоса оно не всегда дружит. Чаще собственно ссорится с ними. Вот из-за такой ссоры и возникает геомагнитная буря.

Увеличение активности Солнца: почему это важно

Солнечная активность на Землю влияет гораздо больше, чем Солнце в обычном состоянии. Солнечные вспышки могут вызвать ряд явлений, называемых космической погодой. Это, в частности, и красивые полярные сияния, и, к сожалению, повреждения спутников.

А еще – влияют на инфраструктуру , включая электросети (например, в 1989 году солнечная буря повлекла за собой 12-часовое отключение электроэнергии в Канаде в Квебеке), на радиосвязь самолетов и так далее.

, включая электросети (например, в 1989 году солнечная буря повлекла за собой 12-часовое отключение электроэнергии в Канаде в Квебеке), на радиосвязь самолетов и так далее. Именно поэтому и существует Центр космической погоды – чтобы предупреждать об опасности и максимально предотвращать влияние солнечной активности на жизнь землян.

Но, к сожалению, космическую погоду предусмотреть даже сложнее, чем погоду на поверхности Земли.

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.