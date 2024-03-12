Когда ссоры не избежать: 5 шагов, как справиться с разъяренной второй половинкой

Вспышки гнева и споры часто приводят к обидам и горечи между парами. Общение с разгневанным партнером может вызвать чувство вины и панику.

Однако практика терпения и применение определенных осознанных техник может помочь деэскалации спора. Сознательное поведение важно, поскольку повторяющиеся вспышки гнева могут привести к токсичной динамике. Ниже мы перечислили пять способов, что можно и что нельзя делать в общении с разгневанным партнером.

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1. Не усваивай оскорбительное поведение

Общаясь с разгневанным партнером, важно понимать, что переход границы создает нездоровую динамику в отношениях. Разгневанный партнер может стать агрессивным и демонстрировать агрессивное поведение как вербально, так и физически. Усвоение агрессивного поведения создает токсичную динамику в отношениях.

2. Не теряй самообладания

Когда твоя партнерша разгневана, потеря самообладания может еще больше обострить ситуацию. Каждый из партнеров должен сохранять спокойствие и выдержку. Совместный выход из себя может усугубить ситуацию.



Важно в моменте не терять самообладания / Фото Drazen Zigic

3. Не реагировать

Вместо того, чтобы вести себя капризно и реагировать на гнев партнера, возьми минуту на размышления, прежде чем сделать вывод. Когда люди гневаются, они делают внезапную вспышку гнева и не думают, прежде чем сделать замечание. Так что, не реагировать – это ключ к решению ситуации.

4. Различай человека с его гневными эмоциями

Когда человек гневается, не отождествляй это с его характером. Не воспринимай вспышку гнева на свой счет. Воздержись от интернализации его агрессивного поведения или грубых слов. Понимание поведения и проблем твоей партнерши – важно для того, чтобы не делать нечетких суждений о его характере. Коротко говоря, гнев не следует связывать с характером человека.



Не отождествляй его и его эмоции в моменте / Фото Drobot Dean

5. Не вспоминай прошлые обиды

Вспоминание прошлых обид еще больше обостряет спор и приводит к эскалации конфликта. Держаться за обиды и вспоминать нерешенные обиды из прошлого порождает горечь и разочарование. Когда ты имеешь дело с разгневанной партнершей, лучше воздержаться от извлечения предыдущих аргументов и переживаний.

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Ссоры и конфликты в отношениях – норма. Здесь главное уметь овладевать эмоциями, не разжигать мелкие недоразумения до масштабов катастрофы.