Коли сварки не уникнути: 5 кроків, як впоратися з розлюченою другою половинкою

Спалахи гніву та суперечки часто призводять до образ і гіркоти між парами. Спілкування з розгніваним партнером може викликати почуття провини та паніку.

Однак практика терпіння і застосування певних усвідомлених технік може допомогти деескалації суперечки. Свідома поведінка важлива, оскільки повторювані спалахи гніву можуть призвести до токсичної динаміки. Нижче ми перерахували п'ять способів, що можна і що не можна робити у спілкуванні з розгніваним партнером.

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1. Не засвоюй образливу поведінку

Спілкуючись з розгніваним партнером, важливо розуміти, що перехід межі створює нездорову динаміку у стосунках. Розгніваний партнер може стати агресивним і демонструвати агресивну поведінку як вербально, так і фізично. Засвоєння агресивної поведінки створює токсичну динаміку у стосунках.

2. Не втрачай самовладання

Коли твоя партнерка розгнівана, втрата самовладання може ще більше загострити ситуацію. Кожен з партнерів повинен зберігати спокій і витримку. Спільний вихід з себе може погіршити ситуацію.



Важливо в моменті не втрачати самовладання / Фото Drazen Zigic

3. Не реагувати

Замість того, щоб поводитися примхливо і реагувати на гнів партнера, візьми хвилину на роздуми, перш ніж зробити висновок. Коли люди гніваються, вони роблять раптовий спалах гніву і не думають, перш ніж зробити зауваження. Отже, не реагувати – це ключ до вирішення ситуації.

4. Розрізняй людину з її гнівними емоціями

Коли людина гнівається, не ототожнюй це з її характером. Не сприймай спалах гніву на свій рахунок. Утримайся від інтерналізації її агресивної поведінки чи грубих слів. Розуміння поведінки та проблем твоєї партнерки – важливе для того, щоб не робити нечітких суджень про його характер. Коротко кажучи, гнів не слід пов'язувати з характером людини.



Не ототожнюй її та її емоції в моменті / Фото Drobot Dean

5. Не згадуй минулі образи

Згадування минулих образ ще більше загострює суперечку і призводить до ескалації конфлікту. Триматися за образи і згадувати невирішені образи з минулого породжує гіркоту і розчарування. Коли ти маєш справу з розгніваною партнеркою, краще утриматися від вилучення попередніх аргументів і переживань.

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Сварки та конфлікти у стосунках – норма. Тут головне вміти опановувати емоції, не розпалювати дрібні непорозуміння до масштабів катастрофи.