Стала на голову в крошечном бикини: Николь Шерзингер поразила сеть сказочной гибкостью

На этот раз под нашим прицелом невероятная Николь Шерзингер. Певица в очередной раз решила не только похвастаться своим роскошным телом, но и сказочной физической формой. Неудивительно, что на ее странице в инстаграме появился пост с этими эффектными кадрами. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

На горячих фото, которые Николь Шерзингер выложила на своем инстаграме, она позирует в крохотном бикини. А особого внимания заслуживает ее впечатляющая физическая форма. Певица же не просто щеголяет изгибами, а делает это, стоя на голове. Это надо видеть!

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"Баланс – это не то, что ты найдешь. Это то, что ты создаешь", – написала она под постом.

Фотографии Николь Шерзингер безумно понравились ее подписчикам. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Просто безупречная";

"Ты удивительная женщина";

"Николь, какая же ты красивая";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Моя королева";

"От этих поз невозможно оторвать взгляда";

"Выходи за меня, дорогая";

"Эта фигура завораживает".



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

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Николь Шерзингер однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы призываем подписаться на певицу. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться свежими кадрами звезды!