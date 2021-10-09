На фотографиях, которые Даша Савина выложила в инстаграме, она позирует в черном мини платье. Дополняют соблазнительный образ черные ботфорты, которые выигрышно подчеркивают соблазнительные ножки красавицы!
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"Любовь к себе – начало романа, который длится всю жизнь", – написала она под публикацией.
Горячие фото Даши Савиной безумно понравились ее поклонникам. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, которые они оставили под публикацией красавицы:
- "Париж и ты. Что может быть безупречнее?";
- "Шикарный образ";
- "У вас, как всегда, крутые фотографии";
- "Красивая французская Даша";
- "Самая красивая девушка Украины";
- "На обложку журнала";
- "Как же твоему футболисту повезло с тобой";
- "Ты просто невероятная".
Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной
Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной
Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной
Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной
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Следить за Дашей Савина в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить порцию соблазна от сексуальной украинской ведущей?