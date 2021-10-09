На фотографиях, которые Даша Савина выложила в инстаграме, она позирует в черном мини платье. Дополняют соблазнительный образ черные ботфорты, которые выигрышно подчеркивают соблазнительные ножки красавицы!

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"Любовь к себе – начало романа, который длится всю жизнь", – написала она под публикацией.

Горячие фото Даши Савиной безумно понравились ее поклонникам. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, которые они оставили под публикацией красавицы:

"Париж и ты. Что может быть безупречнее?";

"Шикарный образ";

"У вас, как всегда, крутые фотографии";

"Красивая французская Даша";

"Самая красивая девушка Украины";

"На обложку журнала";

"Как же твоему футболисту повезло с тобой";

"Ты просто невероятная".



Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной



Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной



Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной



Даша Савина снялась в соблазнительном образе на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Савиной

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