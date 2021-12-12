Становятся ли мужчины красивее с возрастом: окончательный ответ ученых

Правда ли, что с возрастом мужчины становятся красивее? Казалось бы, Джордж Клуни – явный тому пример. Интересно, что об этом всем думает наука. Давайте попробуем разобраться.

Одно из исследований утверждает, что мужчины продолжают повышать уровень своей привлекательности с возрастом. Итак, будем откровенны, имеем хотя бы одну хорошую новость в нашу пользу.

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Говорят, красота – вещь субъективная. Но есть реальность, выделяющая характеристики, присущие привлекательным людям. А еще существует теория, согласно которой, с возрастом ты можешь выглядеть значительно лучше. Не то чтобы твое лицо полностью изменилось, но есть детали и ключевые моменты, которые могут помочь этому.

Почему с возрастом мужчины становятся привлекательнее?

В исследовании, опубликованном в Science Advances, проанализировано 200 тысяч профилей с сайтов для знакомств. Ученым удалось выяснить, что пик сексуальной желанности мужчин приходится именно на 50 лет!

Эксперты считают, что это может иметь определенное отношение к теме эволюции (хотя многие считают эту концепцию сексистской). Зато мало кто сосредотачивается на том, что с возрастом мужчина приобретает определенный опыт, находит свой стиль и умеет правильно ухаживать за собой.

Ученые объясняют, что "женщины могут искать партнера, который имеет больше ресурсов по уходу за своими детьми. У старших мужчин больше власти, больше денег и они могут содержать своих детей". Довольно странное предположение, но "ой, пусть будет"...

В нескольких исследованиях было установлено, что для женщин, хотя они также обращают внимание на внешность, важны также: возраст, образование, интеллект, доходы, личность, уверенность и эмоциональная связь. И все эти характеристики, как ты уже понял, более свойственны именно старшим мужчинам. В частности, тем, кому за 50!



Мужчины после 50 становятся для женщин гораздо привлекательнее / Фото Rana Sawalha

Брэд Питт, например, был сексуальным для женщин всю свою взрослую жизнь, но нельзя отрицать тот факт, что сейчас он стал еще популярнее. Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной в мире в возрасте 52 лет! А что там Дэниел Крэйг, которого все так полюбили благодаря "бондиане"? Это все мужчины, которые стали еще успешнее и привлекательнее именно после 50.

Мужчину более привлекательным делает не возраст

Справедливости ради стоит заметить, что в большинстве исследований говорится, что мужчин делает привлекательным не только возраст. Речь идет обо всем, что с этим связано. Твои знания, твой опыт, твое видение мира. Все это складывается в общую картинку, привлекающую женщин. Но не стоит расстраиваться: если тебе нет 50, но ты не на свой возраст ответственен и твердо стоишь на ногах, то это тоже нравится барышням.

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Ухоженная борода, аккуратная стрижка и идеальный наряд, безусловно, могут сделать тебя более привлекательным. Но это, друг, актуально для мужчин в любом возрасте. Так что будь на высоте уже и сейчас. И не стоит ждать, когда тебе наконец-то стукнет 50!