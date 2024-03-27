Терапевты раскрыли 5 самых больших страхов поколения Z в сексе

Для тех, кто достиг совершеннолетия во второй половине 20-го века, эта идея может показаться надуманной. Но согласно исследованиям, поколение Z – рожденные между 1997 и 2012 годами – менее сексуально активны, чем другие группы в этом возрасте.

Причин этого, очевидно, можно было бы назвать множество – технологическая зависимость, повышенный стресс, проблемы с психическим здоровьем и социальная отсталость из-за карантинных ограничений, вызванные COVID-19, – это лишь некоторые из них, которые мы можем обвинить, говорится в новой статье HuffPost на эту тему.

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Каждый четвертый взрослый представитель поколения Z, которому по состоянию на 2024 год может быть уже 27 лет, признается, что никогда не занимался сексом, согласно опросу Института Кинси и Lovehoney, проведенному в 2021 году, которое цитируется в статье.

Около 31% из этой группы сказали, что ближайшее, к чему они приблизились, – это секстинг, или виртуальный секс с партнером.

По крайней мере один эксперт предполагает, что "нулевики" просто переосмысливают то, что на самом деле означает секс.

Когда молодые люди говорят, что не занимаются сексом, это не обязательно означает, что они сексуально неопытны; скорее, многие из них, кажется, выражает свою сексуальность другим способом – и все чаще с помощью интернета,

– написал в ответ на результаты опроса Джастин Лемиллер, исследователь секса Джастин Лемиллер.

HuffPost обратился к терапевтам, которые работают с молодыми клиентами, чтобы выяснить, что именно происходит. Вот некоторые тенденции, которые они заметили. Оказывается, некоторые из них на удивление знакомы, но, как правило, с изюминкой.

Общение – большая проблема

Поколению Z трудно говорить с партнерами и потенциальными партнерами о границах и желании, говорят профессионалы.

По словам нью-йоркского терапевта Киану Джексона, который работает в рамках терапевтической практики The Expansive Group, разговоры о телесной автономии, согласие и удовольствие сегодня не вызывают никаких сомнений, но, очевидно, становится труднее, когда приходит время применить это к собственным отношениям.

Я встречаюсь со многими людьми, которые ищут поддержки, чтобы научиться защищать себя и говорить правду о своих сексуальных и отношений потребностях,

– сказал Джексон в интервью HuffPost.



Представители поколения Z очень застенчивы / Фото wayhomestudio

Он добавил, что существует распространенное ошибочное мнение, что если ты хочешь иметь долговременные здоровые отношения, ты должен быть готовым удовлетворять 100% потребностей твоей партнерши 100% времени. Это не только дико опасное и нереалистичное ожидание, но и учит людей, что твои личные границы не столь важны. Особенно это касается тех случаев, когда в отношениях существует четкое распределение власти и контроля над поведением.

Поколение Z испытывает давление, когда на их сексуальность вешают ярлыки

Оказывается, поколение, которое сделало текучесть частью своего бренда, испытывает не меньшее давление со стороны сверстников, когда дело доходит до определения собственной сексуальности.

Но это не то, что ты думаешь, говорит психотерапевт из Лос-Анджелеса Торри Эфрон Пелтон. Сегодня молодые люди давят друг на друга, чтобы "свободно исследовать свою сексуальность", тогда как они могут быть не готовы к этому приключению.

Благодаря открытости социальных сетей и признанию множественной сексуальной идентичности, подростки испытывают как большее принятие, так и давление, чтобы исследовать себя, чтобы не вписываться в рамки. Сексуальная свобода привела к беспокойству: "А что, если я не хочу, чтобы секс был случайным?", "Что, если я не знаю, что мне нравится, а все остальные знают?"

– рассказала Эфрон Пелтон в интервью HuffPost.



Поколение Z не любит, когда на их сексуальность вешают ярлыки / Фото lookstudio

"Хотя расширение нашего выбора ярлыков имело целью быть инклюзивным, многие мои клиенты из поколения Z испытывают давление, чтобы выбрать ярлык на раннем этапе и придерживаться его, вместо того, чтобы по-настоящему исследовать, кто они есть и чего хотят", – сказала Эфрон.

Она говорит, что ей приходилось помогать своим клиентам понять, что дедлайна не существует.

"Я часто слышу: "Я не знаю, кто я", имея в виду сексуальные предпочтения, – сказала Эфрон. – На это я просто спрашиваю: "А зачем вам это знать именно сейчас?".

Поколение Z чувствует себя маргинализированным в определенных сексуальных сообществах

Если старший человек может пожать плечами и пойти дальше, увидев рекламу или профиль в приложении, который смело определяет физические требования, исключая всех остальных, то сексуальные авантюристы поколения Z находят такое отношение расстраивающим, говорит Джексон, который идентифицирует себя как "квир, извращенец, чернокожий терапевт".

Джексон говорит, что видел рекламу мероприятий, которые "ограничивают доступ на основе физического вида – расы, веса, роста и т.д. – или слышал о людях, которые заплатили за участие в мероприятии, а потом получили отказ во входе без указания причины".

"Любой цветной человек может предположить, что произошло на самом деле", – сказал он.

Шквал нежелательной наготы раздражает

По словам Эфроны Пелтон, откровенно сексуальный контент, который отправляется в таких приложениях, как Snapchat, и исчезает бесследно, является большой проблемой для клиентов поколения Z.

"Как-то у меня был молодой клиент, около 15 лет. Он открыл свой Snapchat и увидел откровенную фотографию, присланную ему. Он чувствовал себя абсолютно опасно, возвращаясь в школу, находясь рядом со сверстником, и не знал, как пережить то, что он только что увидел", – вспоминает она.



Их раздражает нежелательная обнаженность, например, в сообщениях / Фото wayhomestudio

Для многих из этих детей, открывая Snapchat, нет никакого предупреждения о том, что они могут увидеть. Поэтому независимо от того, что они не хотят вступать в сексуальные отношения с этим человеком, им приходится жить с образом в голове, который они никогда не просили,

– отметила она.

Поколение Z испытывает тревогу перед самим сексом

К сожалению, мы живем в культуре стыда, которая предполагает оценочные суждения, основанные на том, как выглядит ваше тело, и на восприятии сексуального совершенства,

– объяснила Джексон.

"Я имею в виду, например, то, что на основе того, как вы выглядите, кто-то может назначить вам сексуальный сценарий еще до того, как вы успеете представиться. Если вы каким-то образом не подходите под созданный для вас шаблон, то вполне вероятно, что с вами будут плохо обращаться или стыдить просто за то, что вы являетесь собой, что, конечно, может привести к повышенной тревожности, когда вы пытаетесь заниматься сексом или иметь с кем-то интимные отношения", – сказал он.



Представители поколения Z могут стрессовать и перед самым сексом / Фото freepik

Это особенно актуально для квир-мужчин, которые могут чувствовать давление, заставляя их брать на себя ту или иную роль с партнером, подчеркнул эксперт.

Итог – хотя откровенные разговоры о сексе и более открытое отношение к нему стали нормой среди молодежи, еще многое должно произойти, чтобы молодежь почувствовала себя по-настоящему комфортно в собственном теле.

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Джексон отметил, что в нашей культуре все еще существуют очень распространенные и вредные сообщения о сексе и интимных отношениях, которые глубоко укоренились и не исчезнут еще достаточно долго.

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