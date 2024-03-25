Психотерапевт по сексу и отношениям Миранда Кристоферс, основательница британской службы консультирования The Therapy Yard, делится шестью признаками того, что ты плохой в постели – от нехватки раскованности до рутинной рутины.
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Люди не могут быть "хорошими" в постели – расслабленными, заинтересованными, погруженными – если они чувствуют осуждение или эмоциональную незащищенность,
– сказала Кристоферс в интервью.
Тебе не хватает уверенности
Когда вам не хватает уверенности в собственном теле, вы не чувствуете себя свободно, не можете быть открытыми и спонтанными, поэтому вы менее чувствительны,
– объясняет Кристоферс.
По словам эксперта, ты можешь настаивать на том, чтобы заниматься сексом в темноте или под одеялом. Это может помочь сосредоточиться на том, что тебе нравится и что приносит удовольствие.
Кристоферс советует включить музыку или зажечь свечи, чтобы создать настроение.
Ты легко отвлекаешься
Хороший секс – это... быть на связи: потерять себя в наслаждении, даже не думая о следующем движении, будто вы танцуете вместе,
– утверждает Кристоферс.
Она предлагает практиковать осознанность – тренировать мозг сосредотачиваться на настоящем – ежедневно и переносить это настроение в спальню.
Ты стесняешься говорить о сексе со своей партнершей
Ванесса Марин, автор книги 2023 года "Разговоры о сексе: Пять разговоров, которые изменят вашу интимную жизнь", рекомендует начать разговор с комплимента.
"Это может быть что-то очень ласковое, например: "Ты сегодня хорошо выглядишь" или "У тебя очень красивые глаза". Вы также можете сделать какой-то комплимент о связи, которую вы чувствуете", – рассказала Марин в интервью The New York Times в прошлом году.
Важно не стесняться говорить о своих желаниях / Фото We-Vibe Toys
Она поделилась, что проблемы в сексе часто возникают из-за плохой коммуникации.
Кристоферс отмечает, что важно выяснять у партнерши ее желания и продолжать следить за ней, ведь со временем эти предпочтения могут меняться.
Ты не меняешь свой распорядок дня
Португальское исследование, опубликованное в прошлом году в Journal of Sexual Medicine, показало, что мужчины, как правило, сообщают о более высоком уровне сексуальной скуки в долговременных отношениях по сравнению с женщинами.
Твоя партнерша просто не в восторге от этого
Согласие означает, что оба партнера одинаково хотят секса. Но есть много причин, почему уровень желания может быть разным. Если вы предпочитаете утренний секс, а ваш партнер – ночной, вам нужно поговорить об этом и найти что-то, что подойдет обоим,
– объясняет Кристоферс.
Ты чувствуешь стыд, если у тебя не получается
Исследование 2019 года показало, что тревога относительно сексуальной активности затрагивает от 9% до 25% мужчин (способствуя преждевременной эякуляции) и от 6% до 16% женщин (подавляя сексуальное влечение).
Кристоферс советует снять давление, сосредоточившись на собственных физических ощущениях, а не только на удовлетворении партнера.
Если что-то не получается – не расстраивайся / Фото Toa Heftiba
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Справедливости ради заметим, что, к счастью, все можно исправить. Помни, что невозможно каждый раз быть одинаковым в сексе. И что на твои ощущения и эмоции влияет целый ряд факторов. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – погрузиться в сам процесс и наслаждаться им и своей партнершей.