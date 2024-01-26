Ключи к счастью: 7 привычек успешных пар, которые точно пригодятся тебе в отношениях
Источник:GQ
Есть много причин, почему стоит добавить привычки успешных пар в свою жизнь и свои отношения. Главная из которых – эти привычки являются ключом к построению более крепких, длительных отношений, с более глубокими связями, которые не попадают на токсичную и проблемную территорию.
Чтобы иметь успешные отношения, нужно не только найти пару, но и много работать, чтобы первоначальное влечение превратилось в нечто большее. То есть познавать человека, решать проблемы, строить жизнь и будущее.
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Отношения должны делать тебя счастливым. Но этого не произойдет, если ты не сделаешь свой вклад. И нет, не нужно прибегать к крайностям, чтобы что-то форсировать или исправлять то, что нельзя исправить. А нужно развивать общение и сосуществование.
Отношения должны делать человека счастливым, но для этого и самому человеку следует приложить немало усилий / Фото standret@freepik
7 привычек успешных пар для построения крепких и здоровых отношений
- Говорите обо всем – и о хорошем, и о плохом. Никакие отношения не могут развиваться или укрепляться, если нет общения, или если это общение ограничивается лишь обменом мнениями о хорошем. Общение в паре должно быть честным и открытым. Говорите о достижениях, планах, потребностях, а также и о проблемах, неуверенности и сложных вопросах, такие как деньги, секс, воспитание детей и тому подобном – чтобы вы могли быть на одной волне или понять, что можно сделать, чтобы это произошло.
- Найдите способы проводить время вместе. Жить в одном помещении – это не то же, что проводить время вместе. Успешные пары ищут совместные занятия, развлечения, время, когда они присутствуют в жизни друг друга, время для свиданий, даже если они давно вместе и прошли серьезные изменения в жизни.
- Делайте домашнюю работу вместе. Распределение обязанностей делает отношения равными и сбалансированными, и никто не чувствует, что на нем лежит большее бремя или что он прилагает больше усилий. Совместное мытье посуды или уборка поощряют к сотрудничеству, помогают паре больше наслаждаться пространством друг друга и дают еще одну возможность провести время вместе. Когда домашнюю работу выполняют вместе, она становится менее обременительной и скучной.
- Просите прощения. Вам точно не нужно проводить всю жизнь, озвучивая извинение за извинением, но вы должны научиться признавать свои ошибки – и просить прощения, чтобы исцелиться и двигаться дальше. Извинения свидетельствует о зрелости и эмоциональном интеллекте, а также о том, что в паре не будет принято обвинять друг друга во всем, что идет не так.
- Проявляйте привязанность. Это связано с эмоциональным и физическим, и выходит далеко за пределы секса. Привязанность следует показывать ежедневно, чтобы избежать дистанцирования или ощущения, что кто-то кого-то не ценит или вообще что что-то не так. Знаками привязанности могут быть цветы, объятия, маленькие прикосновения к прошлому или добрые и ласковые слова. Что угодно, главное – делать это.
- Работайте над привычками. Сочетание привычек также помогает укрепить отношения. Например, ложиться спать в одно и то же время, заниматься спортом в одно и то же время (даже если это разные занятия) или начинать есть в одно и то же время. Здесь целью является усиление сосуществования и поиск моментов, чтобы быть вместе, даже если у каждого в паре есть свои дела в течение дня.
- Сосредоточьтесь на позитиве. Никакие отношения не будут идеальными постоянно, могут случаться плохие времена и негативные вещи. Но самые успешные пары те, что решили придать больший вес позитиву, практикуют благодарность и прилагают усилия, чтобы избегать негативного отношения. Они смотрят на вещи в перспективе, в одном направлении, поэтому являются и будут счастливее.