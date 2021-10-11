Таня Брык снялась в бассейне в крошечном купальнике

Мы в очередной раз заглянули к Тане Брык в инстаграм. И очень обрадовались тому, что увидели на ее странице еще одно горячее фото. На нем модель позирует в бассейне в крошечном бикини. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!

Модель Таня Брык очень и очень много работает над своим телом. Все для того, чтобы не только всегда быть в форме, но и вдохновлять на это других. Неудивительно, что на своем инстаграме она регулярно выкладывает фотографии, на которых появляется в соблазнительных образах.

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Вот на этот раз Таня Брык позировала в крошечном бикини. Эффектный кадр красавица сделала в бассейне. Все для того, чтобы каждый имел возможность полюбоваться ее изысканными изгибами. Неудивительно, что подписчики модели засыпали ее лайками, а также комментариями:

"Брык, ты шикарная";

"Таня, во всех отняло язык, когда они посмотрели на тебя";

"Ты очень классная";

"У тебя бомбезный вид";

"Невероятная малая".



Таня Брык примерила крошечный купальник / Фото с инстаграма Брык

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Таня Брык вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы считаем, что тебе однозначно стоит подписаться на украинскую модель. Гарантируем, тебе понравятся то, что она публикует на своем инстаграме.