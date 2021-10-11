Таня Брик знялася у басейні у крихітному купальнику

Ми вкотре заглянули до Тані Брик в інстаграм. І дуже потішилися тому, що побачили на її сторінці чергове гаряче фото. На ньому модель позує у басейні у крихітному бікіні. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

Модель Таня Брик дуже і дуже багато працює над своїм тілом. Усе для того, щоб не лише завжди бути у формі, а й надихати на це інших. Тож не дивно, що на своєму інстаграмі вона регулярно викладає світлини, на яких з'являється у спокусливих образах.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

От цього разу Таня Брик позувала у крихітному бікіні. Ефектний кадр красуня зробила у басейні. Усе для того, щоб кожен мав можливість помилуватися її вишуканими вигинами. Не дивно, що підписники моделі засипали її лайками, а також коментарями:

"Брик, ти шикарна";

"Таня, у всіх відняло мову, коли вони глянули на тебе";

"Ти дуже класна";

"У тебе бомбезний вигляд";

"Неймовірна мала".



Таня Брик приміряла крихітний купальник / Фото з інстаграму Брик

Насолоджуйся Українська Кім Кардашян приміряла ангельські крила у відвертій спідній білизні

Таня Брик викликає непідробний захват. Тож ми вважаємо, що тобі однозначно варто підписатися на українську модель. Гарантуємо, тобі сподобаються те, що вона публікує на своєму інстаграмі.