Украинская модель посягнула на славу "ангелов" Victoria's Secret: соблазнительные фото

20 июня 2021 , 04:36
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Источник:

инстаграм Тани Брык

Сексуальная украинская модель Таня Брык решила буквально свести с ума пользователей сети. А сделала она это с помощью крошечного купальника собственного бренда BY TATTI. Айда наслаждаться соблазнительными фото Тани Брык на Men 24!

Таня Брык порадовала своих подписчиков в инстаграме очередным горячим фото. На нем она щеголяет стальным прессом в чрезвычайно крошечном купальнике. А самое интересное в ее образе то, что над дизайном купальника работала сама украинская модель.

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Мы, конечно же, зашли еще и на страницу бренда. И там увидели еще несколько горячих фото, на которых Таня Брык позирует в купальнике с леопардовым принтом. И надо признать, что девушка настолько круто поработала над своим телом, отточив его до совершенства!

Традиционно лови интересные комментарии, которые оставили под публикацией поклонники Тани Брык:

  • "Ну просто одна из ангелов Victoria's Secret";
  • "Как всегда шикарная";
  • "Пантера";
  • "Аж пульс поднялся";
  • "Чрезвычайно красивая";
  • "Взгляд волчицы";
  • "Конечно же, сексуальная".

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Мы тоже в восторге от Тани Брык. Поэтому рекомендуем подписаться на украинскую модель, чтобы не упустить свежую порцию горяченького от нее!

Автор: Назарій Лазур