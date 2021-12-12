Тату-мастер Джада Фолча в откровенном купальнике взбудоражила подписчиков

Мы в очередной раз заглянули в инстаграм Джады Фолчи и очень порадовались тому, что увидели. Своих поклонников сексуальная тату-мастер порадовала горячим фото в крохотном купальнике.

Соблазнительный кадр очень понравился не только нам, но и фанатам красавицы. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков под постом нашей героини, но и множество комментариев.

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"Вот где я хотела бы быть сейчас. Но прежде речь идет о температуре, которую я бы хотела", – написала она под постом.

Ох, мы отлично понимаем ее. Сами бы были не прочь менять эту украинскую зиму на хотя бы египетскую. А пока согреваемся горячими коктейлями и любуемся не менее жаркими кадрами наших героинь. Ты же сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под ее публикацией подписчики, а потом и сам кадр Джады:

"Ты потрясающая";

"Настоящая секс-бомба";

"Твое тело фантастическое";

"Вау, какая же ты красивая";

"Это что-то невероятное";

"Моя королева";

"Волшебная женщина";

"Ты очаровываешь каждого, кто видит твои фото";

"Почему ты так горяча?".



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Джада Фолча вызывает неподдельный восторг. Было бы странно, если бы мы не призывали тебя подписаться на нее. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию искушения от сексуальной тату-мастера?