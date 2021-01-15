Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Orange Hot Toddy.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Orange Hot Toddy – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange.

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Марафон зимних праздников продолжается, и мы предлагаем тебе приготовить крутой и ароматный напиток, который будет не только поднимать настроение, но и сможет хорошо согревать. Рецептом Orange Hot Toddy с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски .

Приготовление алкогольного коктейля Orange Hot Toddy



Процесс приготовления горячего коктейля Orange Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland

Ингредиенты:

Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров

Сок лимона – 15 миллилитров

Мед – 1 ложка

Горячая вода – 100 миллилитров

Апельсин и палочка корицы – для отделки

Приготовление Orange Hot Toddy:

Налей в стакан вкусовую водку Bold Orange. Добавь к ней сок лимона. Добавь ложку меда. Залей горячую воду и перемешай, чтобы мед растворился. Добавь в напиток палочку корицы и кусок апельсина.

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