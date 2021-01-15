Как приготовить горячий алкогольный коктейль Orange Hot Toddy: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт согревающего коктейля Orange Hot Toddy.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Orange Hot Toddy – отличный согревающий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Bold Orange.
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Марафон зимних праздников продолжается, и мы предлагаем тебе приготовить крутой и ароматный напиток, который будет не только поднимать настроение, но и сможет хорошо согревать. Рецептом Orange Hot Toddy с нами поделился Nemiroff Brand Ambassador в Польше, бывший совладелец бара Woda Ognista, а также бар-консультант Патрик Ковальски.
Приготовление алкогольного коктейля Orange Hot Toddy
Процесс приготовления горячего коктейля Orange Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland
Ингредиенты:
- Nemiroff Bold Orange – 40 миллилитров
- Сок лимона – 15 миллилитров
- Мед – 1 ложка
- Горячая вода – 100 миллилитров
- Апельсин и палочка корицы – для отделки
Приготовление Orange Hot Toddy:
- Налей в стакан вкусовую водку Bold Orange.
- Добавь к ней сок лимона.
- Добавь ложку меда.
- Залей горячую воду и перемешай, чтобы мед растворился.
- Добавь в напиток палочку корицы и кусок апельсина.
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Наслаждайся Orange Hot Toddy в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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