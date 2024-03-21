Токсичная продуктивность: 5 признаков того, что ты саботируешь себя на любимой работе

Крепкое психическое здоровье – залог счастья, ведь без него мы никогда не сможем достичь абсолютного благополучия. Несмотря на то, что мы это знаем, иногда мы бессознательно придерживаемся определенных привычек или имеем определенные установки.

А они как раз мешают нам чувствовать себя эмоционально хорошо. И они на самом деле могут даже ухудшить наше психическое здоровье.

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Это часто случается на работе. Иногда мы находимся на грани взрыва, потому что чувствуем перенасыщение и думаем, что больше не можем работать, и, несмотря на это, у нас есть ощущение, что мы работаем недостаточно усердно. То ли из-за внешнего давления, то ли из-за того, что не получаем желаемых результатов, то ли просто из-за собственной требовательности к себе. В такие моменты мы склонны думать, что даже уделять время себе – это пустая трата энергии.

В чем опасность токсичной продуктивности

Это то, что называется токсичной продуктивностью, и ее принятие, вероятно, является самой большой ошибкой, которую мы можем сделать в любой рабочей среде. Очевидно, что попытка быть продуктивным – это хорошо и является признаком наших усилий, настойчивости, преданности и амбиций. Однако, как и в случае со всем остальным, одержимость продуктивностью может быть очень вредной для нашего ума и тела.

Эта продуктивность становится токсичной, когда мы чувствуем чрезмерное давление и становимся одержимыми постоянной продуктивностью, ставя в приоритет все, что мы должны сделать, а не собственное благополучие. Это может привести к таким проблемам, как тревога, бессонница, выгорание, проблемы с самооценкой или даже депрессия. Но как узнать, что наша концепция продуктивности является вредной? В основном, есть 5 признаков, которые указывают на это.

Первый из них очевиден, и это факт того, что мы не останавливаемся ни на секунду в течение всего дня. Это те моменты, когда мы чувствуем, что нам никогда не хватает времени на все, что мы должны сделать, мы везде спешим и можем расслабиться только тогда, когда закончили свои задачи. Мы испытываем ложное чувство срочности, которое заставляет нас испытывать тревогу, потому что наш мозг интерпретирует это как опасную ситуацию.



Ты постоянно работаешь и никогда не останавливаешься / Фото wayhomestudio

Тогда появляется инстинкт "бей или убегай", который мешает нам жить спокойно. Чтобы исправить это, мы просто должны сказать себе, что пришло время замедлиться, уделяя время ежедневной практике релаксации или дыхательных техник.

Так же, если мы страдаем от токсичной продуктивности, когда нам не удается завершить все, что мы запланировали, мы чувствуем вину и плохо себя чувствуем. Мы чувствуем, что нам никогда не хватает времени, и постоянно разочаровываемся, потому что требуем от себя больше, чем другие.

Это связано с третьим сигналом: ощущением, что наша ценность определяется нашей производительностью. Мы должны предположить, что продуктивность меняется изо дня в день, потому что ни один день не похож на предыдущий по причинам, которые мы даже не можем контролировать. Нужно стараться разговаривать с собой так, как с другом или членом семьи, потому что это поможет нам быть более понятными и видеть вещи объективно.

Нам трудно расслабиться, потому что производительность часто сопровождается ощущением вознаграждения и хорошего самочувствия, и мы становимся зависимыми от этого. Мы не осознаем, что со временем нам станет труднее поддерживать такой темп жизни, и мы перестанем чувствовать себя хорошо. Мы станем разочарованными и раздражительными, и никогда не сможем наслаждаться настоящим.

Это, в конце концов, приводит к последнему признаку: неспособность позаботиться о себе. Забота о себе кажется пустой тратой времени, когда мы становимся одержимыми продуктивностью. Мы перестаем заниматься спортом, полноценно спать, сбалансировано питаться и не находим времени для своих близких или хобби.



Ты перестаешь заботиться о себе / Фото Drazen Zigic

Чтобы это исправить, нужно ежедневно выделять время на отдых, как бы трудно это ни было. Нам нужна перезагрузка, чтобы мы могли продолжать жить дальше и справляться с проблемами, которые случаются на нашем пути.

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Продуктивность важна, но мы не должны позволять ей поглощать нашу работу и нашу повседневную жизнь. Найти баланс чрезвычайно важно, если мы не хотим ухудшить наше психическое здоровье.