Эти упражнения разорвут твое тело: мощная тренировка Криса Хемсворта для фильма "Фуриоза"

Крис Хемсворт переживает переломный момент в своей актерской карьере. Он столкнулся с одной из самых сложных ролей в своей карьере. Причем не только с точки зрения актерского мастерства, но и с точки зрения тренировок и физической подготовки.

Актер австралийского происхождения появится на миллионах экранов в роли Дементуса, злодея в фильме "Фуриоза: Сага о Безумном Максе", который выйдет на экраны 24 мая этого года. Он уже вызвал серьезные ожидания у поклонников "Безумного Макса" и актеров, вовлеченных в съемки этого фильма.

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Хемсворт претерпел серьезные изменения

В "Фуриоза: Сага о Безумном Максе" также снимается Аня Тейлор-Джой, которая сыграет младшую версию героини Шарлиз Терон в одной из ее самых легендарных ролей, которую мы видели в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" в 2015 году, и которая теперь перенесется в прошлое в приквеле к этому же произведению.

В этой части Крис Хемсворт покажет себя совсем с другой стороны, чем мы привыкли видеть, ведь хотя он все еще не теряет силы и энергии своих персонажей, как Тор, на этот раз он выглядит довольно неопрятным (естественно, как для постапокалиптической вселенной) и очень напряженным. Ведь его персонаж – главарь банды мотоциклистов, которая захватывает главную героиню и подвергает ее серьезным испытаниям, чтобы выжить. Мы знаем, что эти характеристики потребуют подготовки, достойной злонамеренной и запугивающей силы с того времени, когда все в мире закончится, но что это на самом деле означает?

Прежде всего, масштабную трансформацию прически и макияжа, которой Крис Хемсворт поделился в своих социальных сетях. Кроме того, это также требовало тренировок в спортзале, специально разработанных для того, чтобы придать силы всему телу, как верхней, так и нижней части тела, и вот что он рассказал об этом.

Как тренировался Хемсворт для "Фуриозы"

Бросание мяча

Как мы видим из фотографий, которыми Крис Хемсворт поделился в инстаграме, первое, что входит в его тренировки, – это бросание мяча, которое должно служить разминкой перед тренировкой.



Крис Хемсворт бросал мяч / Фото из инстаграма Хемсворта

Это делается в четыре подхода по 10 повторений с 30-секундным отдыхом.

Отжимания с гантелями

Согнув колени и расположив туловище под углом 45 градусов к земле, положи одну руку на скамью, а другой возьми гантель, затем подними ее к груди, опусти и повтори 10 повторений.



Также Хемсворт делал отжимания с гантелями / Фото из инстаграма Хемсворта

Рекомендуется делать по 15 подъемов в серии из четырех интервалов с 30-секундными перерывами.

Боковые подъемы

На снимках Криса Хемсворта мы также можем увидеть ренегатский ряд. Для этого актер стоит в согнутом положении и поднимает одну из гантелей, не поворачивая корпус. Нужно поднимать по одной гире на каждую руку, согнув локти, поднимать руки до уровня плеч, избегая лишнего замаха.



Актер выполнял боковые подъемы гантель / Фото из инстаграма Хемсворта

Рекомендуется делать по 15 подъемов в серии из четырех интервалов с 30-секундными перерывами.

Трицепс на шкиве

Заканчиваем серию на шкивном тренажере. Возьмись за рукоятку двумя руками и тяни вниз, чтобы выпрямить руки. После этого верни свои руки в положение с согнутыми локтями и повтори это.



Завершал круг упражнений трицепсом на шкиве / Фото из инстаграма Хемсворта

В целом этот суперсет рекомендуют выполнять в 4 кругах по 10 повторений.

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Попробуй и ты выполнить упражнения, которыми наращивал себе брутальную форму Крис Хемсворт. Возможно, не стоит выполнять сразу максимальное количество повторений. Попробуй делать акцент на качестве, а не на количестве в начале. У тебя все получится!

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