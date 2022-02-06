"Ты богиня": Надя Дорофеева взбудоражила сеть эротическим фото в платье
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Следить за Надей Дорофеевой в инстаграме – сплошное удовольствие. А подпитывают интерес горячие фото, которыми певица регулярно делится со своими поклонниками.
На этот раз она поделилась эффектным кадром. На нем Надя Дорофеева позирует в розовом платье. Правда, его она одела необычно. Это и позволило добавить определенный эротизм фотографии.
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Сама же публикация – анонс ее новой композиции. И пока часть поклонников звезды не может дождаться премьеры, другая – любуется красотой певицы. Мы, будем откровенны, относимся именно к этой второй половине. Кадр, к слову, собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты нереальна";
- "Вот так анонс";
- "Надя, ты прекрасна";
- "Какая же у тебя фигура";
- "Чрезвычайная эстетика";
- "Как же жарко";
- "Нереальная";
- "Сексуальная";
- "Надя, ты богиня";
- "Эротично";
- "Принцесса".
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Надя Дорофеева вызывает неподдельный восторг. Итак, если ты до сих пор не подписался на певицу, то пора, наконец, это сделать. Гарантируем тебе понравится то, что она регулярно публикует в инстаграме.