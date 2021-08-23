Ученые обнаружили чувство, работающее даже у человека, упавшего в обморок

Иногда такое случается, что человек теряет сознание. В таком случае органы чувств практически прекращают работать – один за другим.

Но одно чувство остается с нами до последнего. Ученые из Университета Британской Колумбии доказали, что даже при смерти и не в сознании человек хорошо слышит.

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Тебя услышат

Конечно, здесь не идет речи о людях с недостатками слуха. Но если с этим чувством было все порядке, то так же будет и в случае, когда человек потеряет сознание.

Ученые из Британской Колумбии изучали тяжелый и эмоциональный вопрос: действительно ли человек в бессознательном состоянии или при смерти способен слышать?

Участниками исследования были здоровые люди, пациенты хосписа в сознании, а затем те же пациенты, но уже при смерти. Им измеряли электрическую активность мозга.

Оказалось, что мозг людей при смерти и не в сознании может нормально реагировать на звуки – совершенно так же, как и мозг здорового человека.



Слух работает у людей даже не в сознании / Фото unsplash

К сожалению, невозможно пока выяснить, поймут ли услышанное. Тем не менее руководительница исследования доктор Элизабет Булдон уверяет:

Нас услышат. Мы должны разговаривать с людьми, даже когда они умирают. Ведь что-то происходит в их мозгу.

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