Как ухаживать за бровями: 5 советов для каждого мужчины

Хотя уход за бровями может показаться многим мужчинам запутанным и сложным, это один из самых простых способов избавиться от нежелательных волос. Более того, если все сделать правильно, у тебя становятся более выразительными глаза, а также исчезают шутки о моноброви или бровях самзнаешького...

По мере того, как растут брови, необходимо уделять особое внимание их уходу. Все для того, чтобы контролировать растительность, которая имеет все шансы нависать тебе на глаза.

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Мы поделимся несколькими шагами, которые позволят самостоятельно ухаживать за бровями. Возьми их на вооружение, чтобы всегда быть на высоте!

1. Подготовься

Как и при любом косметическом уходе, для получения нужных результатов необходимо иметь правильные инструменты. Два надежные и простые инструменты, которые помогут сделать брови в домашних условиях – пинцет со скошенными кончиками и ножницы для стрижки волос на лице.

Мы рекомендуем заниматься уходом за бровями после душа. Это не только снизит боль (для очень чувствительных), но и позволит проще удалять волосы. Также важно делать это при хорошем освещении и перед зеркалом, желательно с увеличением. Таким образом ты сможешь лучше видеть, что нужно убрать.

2. Расчеши брови

Для этого расчеши брови вверх, чтобы увидеть длинные волосы, которое выбивается из общей картины. Затем аккуратно подрежь длину всех волосков, которые превышают твою общую линию бровей.

3. Выдали лишнее

Тебе нужно не только подровнять брови, но и избавиться от волос, которые выбивается за рамки. Поэтому не стесняйся убрать лишнюю растительность между бровями, на их кончиках, а также где-то сверху или снизу. Но будь максимально осторожным, чтобы не выщипать слишком много.



Твои брови должны быть аккуратными и симметричными / Фото Unsplash

4. Не спеши

Помни, что брови у тебя две. Поэтому тебе нужно моделировать форму так, чтобы поддерживать симметрию. В противном случае общая картина может показаться довольно забавной.

5. Не забывай об уходе

Растительность над глазами также нуждается в уходе. Поэтому не стоит забывать увлажнять брови. Это позволит им не только быть сияющими, но и здоровыми. Для этого можно, например, использовать масло для бровей. Оно, к слову, может помочь тебе улучшить рост бровей, если природа тебя немного обделила.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь не только облагородить свои брови, но и добавить несколько баллов в копилку уверенности!