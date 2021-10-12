Як доглядати за бровами: 5 порад для кожного чоловіка

Хоча догляд за бровами може здатися багатьом чоловікам заплутаним і складним, це один з найпростіших способів позбутися небажаного волосся. Ба більше, якщо все зробити правильно, у тебе стають виразнішими очі, а також зникають жарти про моноброву або брови самзнаєшкого...

У міру того, як ростуть брови, необхідно приділяти особливу увагу їхньому догляду. Усе для того, щоб тримати під контролем рослинність, яка має всі шанси нависати тобі на очі.

Варте уваги Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Ми поділимося кількома кроками, які дозволять самостійно доглядати за бровами. Візьми їх на озброєння, щоб завжди бути на висоті!

1. Підготуйся

Як і при будь-якому косметичному догляді, для отримання потрібних результатів необхідно мати правильні інструменти. Два найнадійніші та найпростіші інструменти, які допоможуть зробити брови в домашніх умовах – пінцет зі скошеними кінчиками та ножиці для стрижки волосся на обличчі.

Ми рекомендуємо займатися доглядом за бровами після душу. Це не тільки знизить біль (для надзвичайно чутливих), але й дозволить простіше видаляти волосся. Також важливо робити це при хорошому освітленні та перед дзеркалом, бажано зі збільшенням. Таким чином ти зможеш краще бачити, що потрібно прибрати.

2. Розчеши брови

Для цього розчеши брови вгору, щоб побачити найдовше волосся, яке вибивається з загальної картини. Потім акуратно підріж довжину усіх волосків, які перевищують твою загальну лінію брів.

3. Видали зайве

Тобі потрібно не лише підрівняти брови, а й позбутися волосся, яке вибивається за рамки. Тож не соромся прибрати зайву рослинність між бровами, на їхніх кінчиках, а також десь зверху або знизу. Але будь максимально обережним, щоб не вискубати надто багато.



Твої брови мають бути акуратними та симетричними / Фото Unsplash

4. Не поспішай

Пам'ятай про те, що брови у тебе дві. Тож тобі потрібно моделювати форму так, щоб підтримувати симетрію. В інакшому випадку загальна картина може здаватися доволі кумедною.

5. Не забувай про догляд

Рослинність над очима також потребує догляду. Тож варто не забувати зволожувати брови. Це дозволить їм не лише бути сяючими, а й здоровими. Для цього можна, наприклад, використовувати олію для брів. Вона, до слова, може допомогти тобі покращити ріст брів, якщо природа тебе трохи обділила.

Це цікаво Як вибрати ідеальний чоловічий парфум на всі випадки життя

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш не лише облагородити свої брови, а й додати кілька балів у скарбничку впевненості!