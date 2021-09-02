Украинская Ким Кардашьян взбудоражила сеть провокационным образом к 1 сентября

2 сентября 2021 , 01:44
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Источник:

инстаграм Алены Омович

На этот раз под нашим пристальным прицелом невероятная Алена Омович. Украинская Ким Кардашьян не на шутку взбудоражила пользователей сети откровенным образом к 1 сентября. Это однозначно стоит увидеть!

На фотографиях, которые Алена Омович выложила на своем инстаграме, красавица позирует в эротической школьной форме. Некий back to school от украинской Ким Кардашьян. Неудивительно, что ее миллионная армия поклонников в восторге от кадров модели.

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За считанные часы пост собрал десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

  • "Сексуальные фото";
  • "Это очень горячее";
  • "Ты была бы самой жаркой школьницей";
  • "Потрясающая красавица";
  • "Алена, ты безупречная";
  • "Имеешь суперский вид";
  • "Химия конкретная";
  • "Великолепная школьница";
  • "Личико, как у Барби".


Алена Омович примерила образ школьницы / Фото с инстаграма Омович


Алена Омович примерила образ школьницы / Фото с инстаграма Омович

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Алена Омович вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от украинской Ким Кардашьян?

Автор: Назарій Лазур