Українська Кім Кардашян розбурхала мережу провокативним образом до 1 вересня
Джерело:інстаграм Альони Омович
Цього разу під нашим пильним прицілом неймовірна Альона Омович. Українська Кім Кардашян не на жарт розбурхала користувачів мережі відвертим образом до 1 вересня. Це однозначно варто побачити!
На світлинах, які Альона Омович виклала на своєму інстаграмі, красуня позує в еротичній шкільній формі. Такий собі back to school від української Кім Кардашян. Не дивно, що її мільйонна армія прихильників у захваті від кадрів моделі.
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За лічені години пост зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:
- "Сексуальні фото";
- "Це дуже гаряче";
- "Ти була б найспекотнішою школяркою";
- "Приголомшлива красуня";
- "Альона, ти бездоганна";
- "Маєш суперовий вигляд";
- "Хімія конкретна";
- "Чудова школярка";
- "Личко, наче у Барбі".
Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович
Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович
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Альона Омович викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від української Кім Кардашян?