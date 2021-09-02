Українська Кім Кардашян розбурхала мережу провокативним образом до 1 вересня

2 вересня 2021 , 01:44
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Джерело:

інстаграм Альони Омович

Цього разу під нашим пильним прицілом неймовірна Альона Омович. Українська Кім Кардашян не на жарт розбурхала користувачів мережі відвертим образом до 1 вересня. Це однозначно варто побачити!

На світлинах, які Альона Омович виклала на своєму інстаграмі, красуня позує в еротичній шкільній формі. Такий собі back to school від української Кім Кардашян. Не дивно, що її мільйонна армія прихильників у захваті від кадрів моделі.

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За лічені години пост зібрав десятки тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Сексуальні фото";
  • "Це дуже гаряче";
  • "Ти була б найспекотнішою школяркою";
  • "Приголомшлива красуня";
  • "Альона, ти бездоганна";
  • "Маєш суперовий вигляд";
  • "Хімія конкретна";
  • "Чудова школярка";
  • "Личко, наче у Барбі".


Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович


Альона Омович приміряла образ школярки / Фото з інстаграму Омович

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Альона Омович викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від української Кім Кардашян?

Автор: Назарій Лазур