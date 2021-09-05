Всего один секрет сделает тебя настоящим асом в сексе

Если ты думаешь, что нужно прочитать больше книг на тему секса, то это не совсем так. Ученые из Гарварда считают, что есть значительно эффективный способ прокачать свои показатели в постели. И все проще, чем ты думаешь.

Больше не нужно изучать десятки позиций, скупать все из секс-шопов, а также изменять локации. Можно просто взять на вооружение совет от ученых.

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Первое, что тебе следует знать, это то, что нет точного определения "хорошего секса". Более того: свидание может быть отличным и без него. Но есть некоторые вещи, которые ты можешь сделать, чтобы каждый раз становиться получше.

Практика делает все, что нужно, но что, если ты продолжаешь каждый раз совершать одну и ту же ошибку и даже не понимаешь, в чем проблема? Речь идет не о практике, а о том, чтобы научиться осознавать, что есть вещи, которые можно улучшить, и для этого тебе понадобится немного информации.

Как прокачать свои показатели в сексе

Хочешь верь, а хочешь – нет. Но ключ кроется в исследовании, проведенном Гарвардской школой бизнеса. В нем ученые говорят, что они нашли лучший способ повысить производительность во всем, что ты собираешься делать, включая секс.

Большинство людей считают, что самое важное – обратная связь. Задавать вопросы, насколько ты хорошо справился с задачей. Но исследования Гарварда говорят, что отзывы обычно слишком расплывчаты. А это значит, что они редко бывают полезными. Учитывая то, что часто люди склонны не говорить правду, чтобы не задеть чувства других.

Имея это в виду, исследователи нашли кое-что лучше. Просить не обратную связь, а совет!

Почему это работает Обращение за советом поможет тебе получить более конкретную, критическую и полезную информацию. Таким образом ты сможешь узнать, в каких областях тебе нужно прокачать свои скиллы. Что же касается секса, это также поможет наладить хорошее общение с партнершей и начать разговор, чтобы она могла объяснить, что ей нравится, а что не работает.



Стоит попросить совета у своей возлюбленной, а не обратной связи / Фото Unsplash

Речь идет не о том, насколько ты крут в сексе. А о том, чтобы найти те моменты, над которыми обязательно нужно поработать: позиции, скорость, амплитуду колебаний и тому подобное.

Обращение за советом подразумевает, что ты знаешь, что несовершенный и готов пробовать разные вещи для улучшения. Это значит, что ты доверяешь своей партнерше и хочешь, чтобы она помогла прокачать вашу интимную жизнь.

Кроме того, это помогает наладить общение между партнерами, всегда способствует созданию сильной эмоциональной связи. И даже наука говорит, что это автоматически может сделать секс значительно приятнее.



Это позволит выявить, что ты делаешь неправильно / Фото Unsplash

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И, конечно же, это касается не только секса. Это полезно для твоих тренировок, работы, приготовления пищи и изучения всевозможных новых вещей. Ты должен помнить, что всегда есть возможности для совершенствования. Поэтому дельный совет очень важен, и не такой уж страшный.