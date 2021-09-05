Усього один секрет зробить тебе справжнім асом у сексі

Якщо ти думаєш, що потрібно прочитати більше книг на тему сексу, то це не зовсім так. Учені з Гарварду вважають, що є значно ефективніший спосіб прокачати свої показники у ліжку. І все простіше, ніж ти думаєш.

Більше не потрібно вивчати десятки позицій, скуповувати усе з секс-шопів, а також змінювати локації. Можна просто взяти на озброєння пораду від науковців.

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Перше, що тобі слід знати, це те, що немає точного визначення "хорошого сексу". Ба більше: побачення може бути відмінним і без нього. Але є деякі речі, які ти можеш зробити, щоб щоразу ставати трохи кращим.

Практика робить усе, що потрібно, але що, якщо ти продовжуєш щоразу припускатися однієї й тієї ж помилки та навіть не розумієш, у чому проблема? Мова йде не про практику, а про те, щоб навчитися усвідомлювати, що є речі, які можна покращити, і для цього тобі знадобиться трохи інформації.

Як прокачати свої показники у сексі

Хочеш вір, а хочеш – ні. Але ключ криється в дослідженні, проведеному Гарвардською школою бізнесу. У ньому науковці говорять, що вони знайшли найкращий спосіб підвищити продуктивність у всьому, що ти маєш намір робити, включаючи секс.

Більшість людей вважають, що найважливіше – зворотний зв'язок. Ставити питання, наскільки ти добре впорався з завданням. Але дослідження Гарварду кажуть, що відгуки зазвичай занадто розпливчасті. А це означає, що вони рідко бувають корисними. Ураховуючи те, що часто люди схильні не говорити правду, щоб не зачепити почуття інших.

Маючи це на увазі, дослідники знайшли дещо краще. Просити не зворотний зв'язок, а пораду!

Чому це працює Звернення за порадою допоможе тобі отримати більш конкретну, критичну й корисну інформацію. Таким чином ти зможеш дізнатися, в яких областях тобі потрібно прокачати свої скіли. Що ж стосується сексу, це також допоможе налагодити гарне спілкування з партнеркою і почати розмову, щоб вона могла пояснити, що їй подобається, а що не працює.



Варто попросити поради у своєї коханої, а не зворотного зв'язку / Фото Unsplash

Мовиться не про те, наскільки ти крутий у сексі. А про те, щоб знайти ті моменти, над якими обов'язково потрібно попрацювати: позиції, швидкість, амплітуду коливань тощо.

Звернення за порадою має на увазі, що ти знаєш, що недосконалий і що готовий пробувати різні речі для покращення. Це означає, що ти довіряєш своїй партнерці та хочеш, щоб вона допомогла прокачати ваше інтимне життя.

Крім того, це допомагає налагодити спілкування між партнерами, що завжди сприяє створенню сильнішого емоційного зв'язку. І навіть наука каже, що це автоматично може зробити секс значно приємнішим.



Це дозволить виявити, що ти робиш неправильно / Фото Unsplash

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І, звичайно ж, це стосується не лише сексу. Це корисно для твоїх тренувань, роботи, приготування їжі та вивчення всіляких нових речей. Ти повинен пам'ятати, що завжди є можливості для вдосконалення. Тому слушна порада дуже важлива, і не така уже й страшна.