Чтобы иметь успех в бизнесе: какую книгу Уоррен Баффет посоветовал Биллу Гейтсу

Да, существует бизнес-книга, которая поразила самых успешных предпринимателей мира, и они до сих пор ее рекомендуют, хотя произведению уже много лет. Среди таких бизнесменов – Уоррен Баффет и Билл Гейтс.

Они не только успешные мужчины, но и друзья и фанаты чтения. Баффет и Гейтс не раз рассказывали в сети о том, как книги повлияли на их жизнь и карьеру.

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У Гейтса даже есть блог (Gates Notes), где в одном из разделов он рассказывает о книгах, которые его вдохновляли, давали важные уроки и помогали оставаться актуальным, творческим и мотивированным.

Баффет советовал Гейтсу лучшую бизнес-книгу для успеха: что это за произведение

В блоге есть заметка, посвященная книге, которую Билл Гейтс считает лучшей бизнес-книгой всех времен и народов. Что интересно, эта же книга является любимой для Уоррена Баффета, которого считают одним из самых умных и гениальных бизнесменов. Именно "Оракул Омахи", как называют Баффета, посоветовал эту книгу Гейтсу.

Вскоре после того, как я познакомился с Уорреном Баффетом в 1991 году, я попросил его порекомендовать свою любимую бизнес-книгу. "Это "Бизнес-приключения" Джона Брукса, – сказал он. – Я пришлю тебе экземпляр". Я был заинтригован: раньше никогда не слышал о Джоне Бруксе,

– написал Гейтс в блоге.

Гейтс говорит, что после прочтения этой книги Брукс стал его любимым бизнес-автором. И хотя прошли десятки лет с тех пор, как он впервые прочитал эту книгу, она остается одной из лучших и самых актуальных.

Это правда, многие детали бизнеса изменились. Но фундаментальные основы – нет,

– подчеркнул Гейтс.

Глубокие бизнес-идеи Брукса так же актуальны сегодня, как и тогда. По долговечности "Бизнес-приключения" стоят рядом с "Умным инвестором" Бенджамина Грэма, книгой 1949 года, которую Уоррен Баффетт называет лучшей книгой об инвестициях.

На пути к успеху всегда нужно учиться, думать и углубляться в тему / Фото freepik

Заметим, Билл Гейтс не рекомендует книги легкомысленно, он говорит только о лучших, тех, которые больше всего понравились, и тех, которые действительно изменили жизнь. А книги, одобренные одним из гениев инвестиций и бизнеса, каковым является и Баффет, действительно стоят прочтения.

А книги, одобренные одним из гениев инвестиций и бизнеса, каковым является и Баффет, действительно стоят прочтения. Но, предостерегает Гейтс, эти книги не являются книгами "как сделать", они заставляют думать, углубляться, находить уроки успеха, что также очень полезно для мозга, памяти, внимания и обучения.

"Бизнес-приключения" – это книга о сильных и слабых сторонах лидеров в сложных обстоятельствах, а также о деталях того или иного бизнеса. В этом смысле она остается актуальной не вопреки своему возрасту (впервые опубликована в 1969 – Men), а благодаря ему. Произведение Джона Брукса – о человеческой природе, и именно поэтому оно выдержало испытание временем", – подытожил Гейтс.