Как узнать, что ты встречаешься с нарциссом: признаки, которые не стоит игнорировать

Психологи и эксперты по психическому здоровью объясняют нарциссизм как психическое расстройство. При нем люди имеют преувеличенное чувство собственной значимости и одержимы собой.

Люди с нарциссическим расстройством личности (НРЛ) имеют раздутое эго, считая себя по своей сути выше других. Отношения с нарциссом могут быть эмоционально изнурительными и втянуть тебя в нездоровую динамику.

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Нарциссический партнер всегда думает только о себе и имеет раздутое эго. Люди, которые находятся в отношениях с нарциссическим человеком, часто пытаются справиться с ним. Читай дальше, чтобы узнать о признаках того, что ты встречаешься с нарциссом.

1. Чрезмерная самовлюбленность

Нарциссическая личность одержима собой в том смысле, что она испытывает голод к власти, славе и постоянно оценивает свой статус и престиж в обществе. Они никогда не готовы понять точку зрения других людей. Коротко говоря, им присуще стремление влиять на других, чтобы те придерживались их взглядов.

2. Отсутствие эмпатии

Если ты чувствуешь, что твоей партнерше не хватает эмпатии – это тревожный сигнал в отношениях. Нарциссические люди демонстрируют отсутствие заботы о других в отношениях. Они ставят на первое место свои амбиции и каким-то образом не понимают и не отвечают взаимностью на потребности в отношениях. Они не испытывают эмпатии к другим.



Нарциссы известны отсутствием эмпатии / Фото freepik

3. Газлайтинг

Газлайтинг – распространенный признак того, что ты находишься в отношениях с нарциссическим человеком. Они манипулируют и используют тактику, чтобы заставить тебя сомневаться в своем восприятии. Они пытаются вселить в тебя страх, смещая фокус разговора, играя в игры разума. Партнер-манипулятор пытается перекрутить факты, чтобы защитить себя.

4. Они управляют фокусом разговора

Нарциссический партнер стремится перенаправить фокус разговора на себя. Он доминирует в разговоре, перебивая собеседника или повышая голос, чтобы навязать свое мнение. Они пренебрегают чувствами и переживаниями других людей, и между парами в отношениях нет настоящего диалога. Разговор всегда сосредоточен на их опыте и мыслях.

5. Раздутое эго

Нарциссический человек имеет раздутое эго. Это означает, что они имеют преувеличенное чувство собственной значимости. Они пытаются унизить тебя и делают насмешливые выражения или замечания. Нарциссические люди страдают от комплекса превосходства и постоянно унижают других, чтобы почувствовать свое превосходство и удовлетворить свое эго. Партнер-нарцисс ценит эго превыше всего в отношениях.



У нарциссов слишком раздутое эго / Фото karlyukav

6. Чувство собственного достоинства

В романтических отношениях нарциссические личности ищут восхищения и ожидают, что их партнер удовлетворит их ожидания, потребности и желания, на которые они не отвечают взаимностью. Они разыгрывают карту жертвы, если их требования не удовлетворяются в отношениях. Распространенным поведением является чрезмерная потребность в одобрении, признании и выполнении ожиданий.

7. Они контролируют

Встречаться с нарциссическим партнером – это эмоционально удушающе. Они осуществляют свой контроль, навязывая свою точку зрения, чтобы сохранить сильную позицию в отношениях. Они доминируют и ожидают, что другие будут придерживаться их мнения. Они ригидны и пытаются контролировать выбор и решение другого человека. Замечено даже, что люди с НРЛ пытаются ментально влиять на других.

8. Они считают себя совершенными

Встречаться с нарциссическим партнером может быть сложно. Они не гибкие и думают, что они идеальны. Они чрезмерно самоуверенны и никогда не просят прощения. Они агрессивно реагируют, когда сталкиваются со своим несовершенством. Они демонстрируют фальшивый социальный имидж, чтобы скрыть свое несовершенство.

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Встречаться с нарциссом – задача крайне непростая. Но с ней можно справиться. Если не самостоятельно, то с помощью терапевта. Главное – сделать важный шаг, который позволит освободить себя от токсичных и опасных отношений.

