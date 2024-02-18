Какой бы ни была причина, фактом является то, что расхождение в желании часто случается, когда мы долго в отношениях. Но хорошая новость заключается в том, что это не безнадежно.

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Если ты оказался в такой ситуации, мы понимаем всю сложность. Именно поэтому мы собрали несколько советов, что делать, когда твоя партнерша хочет секса больше или меньше, чем ты.

Честно разговаривайте

Как ты можешь себе представить, первый шаг – это создание основы для честного общения о проблеме, независимо от того, ли твоя партнерша больше не хочет заниматься сексом, или это ты предпочитаешь пока что оставаться в стороне. Важно, чтобы вы могли начать с признания того, что это происходит.

Для этого можно создать атмосферу доверия, например, дать понять, что ты будешь говорить об этом, и пообещать, что не будешь осуждать или ссориться, поскольку это единственный способ поощрить к честности. Ты даже можете устроить ужин, который вам обоим понравится, где обсуждение этой темы будет менее неудобным. Тогда вы оба сможете поделиться тем, чего вы хотите и почему, зная, что вы сделали для этого перерыв в своей рутине.



Важно вести честный и искренний разговор / Фото lookstudio

Работайте над собой

Как дополнение к первому пункту, важно, чтобы каждая из сторон провела определенную личную работу, чтобы понять, почему они чувствуют себя определенным образом. То есть, если желание уменьшилось, подумай, связано ли это с рутиной в паре, есть ли у тебя какой-то физический или эмоциональный дискомфорт, который мешает вам соединиться, например, или, скорее, с истощением из-за слишком большого количества работы или личных конфликтов.

С другой стороны, если ты хочешь больше секса, чем твоя партнерша может дать, ты можешь спросить себя, действительно ли секс является настолько важным в вашей связи, чтобы вызвать проблемы в отношениях, или же ты мог бы переосмыслить этот факт.

Иногда мы считаем, что все должны всегда хотеть секса. Но это не совсем так, и это не является ошибкой, поскольку люди имеют изменчивые эмоции. Причин может быть много, но только зная их, ты будешь знать, с чего начать, чтобы их решить.

Сходите на терапию

Знал ли ты, что существует секс-терапия, которая специализируется на улучшении интимной жизни пар? Если кому-то из вас трудно справиться со своими чувствами или понять чувства другого, вы всегда можете обратиться за консультацией к профессионалу.



Можно сходить на парную терапию / Фото ArthurSafronovvvv

Не чувствуй себя виноватыми

Мы привыкли считать, что желание кого-то может быть плохим, если у нас есть партнер. Мы также верим, что установление ограничений на близость, которую мы хотим разделить, не одобряется. На самом деле ни одну из этих крайностей не следует оценивать как плохую или хорошую.

Пойми, что это нормально, если ты чувствуешь желание, тебя могут привлекать другие люди, и если это не нарушает договоренности между вами о моногамии или немоногамии, нет ничего плохого в желании – даже если это желание к порнозвезде.

С другой стороны, когда кто-то решил установить предел для собственной заботы и благополучия, это также справедливо уважать. Важно понимать, откуда берется состояние желания и как прийти к балансу, но не позволять осуждению и чувству вины быть частью этого процесса.

Попробуйте договариваться

Допустим, твоя партнерша хочет больше секса, чем ты можешь предложить, можешь ли ты пойти на компромисс, согласившись на романтическую встречу время от времени, возможно, создав более чувственные условия, такие как свечи, вино и т.д.? Это не обязательно должно быть ежедневно, если ты не хочешь, но подумай, что ты можешь предложить, что подойдет именно тебе.

Аналогично, если ты на другой стороне медали, уважай границы обязательств, которые может взять на себя другой человек. Ты также можешь рассмотреть другие варианты близости, например, сопровождать друг друга во время мастурбации, если секс не является тем концом, на который вы оба надеетесь.



Всегда стоит попробовать договариваться в отношениях / Фото serhii_bobyk

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Напоследок напоминаем, что разница в желании заниматься сексом – норма. И не стоит пугаться, если ты или твоя партнерша моментами хотите секса больше. В любом случае – общайтесь откровенно, делитесь своими мыслями и чувствами. И все у вас получится.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.