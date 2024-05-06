Куда пойти и чем заняться паре на первой встрече: 5 веселых идей от тренера по свиданиям
Источник:Business Insider
Первое свидание – время для налаживания первоначальной связи и выявления общих интересов. Но бывает сложно решить, что делать и куда пойти. Ужин? Да, но он может стать неудобным, когда вы исчерпали все привычные темы для разговора.
Вот почему одни из лучших первых свиданий – это боулинг, дегустации и музеи, которые дают много тем для обсуждения, а также создают естественные перерывы в разговоре. По меньшей мере, так говорит Мередит Голден, тренер по знакомствам.
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А вот еще несколько идей для хорошего первого свидания
- Проверьте свои знания на паб-квизе. Вместо того, чтобы просто пойти куда-то выпить, подумайте о встрече в местном баре или ресторане во время квиза, чтобы поднять потенциал связи на новую ступень. С одной стороны, вы можете выявить общие интересы, демонстрируя свои знания на определенные темы. С другой, вы также сможете увидеть, как это – работать в команде, что может пролить свет на то, есть ли у ваших отношений потенциал.
- Посетите фермерский рынок. Они не только дают бесконечное количество тем для разговоров, но и позволяют потенциально узнать о вкусах друг друга во время разглядывания продавцов. Кроме того, если все пойдет хорошо, вы даже можете приобрести сезонные ингредиенты, чтобы приготовить домашний ужин для второго свидания.
- Станьте волонтером. В опросе 2015 года 10% респондентов сказали, что волонтерство привело к романтическим отношениям, а более 80% согласились, что их отношения улучшились после совместной волонтерской деятельности. Исследование 2016 года выявило доказательства, что потенциальные романтические партнеры считают щедрых, альтруистичных людей более привлекательными.
- Волонтерство способствует развитию чувства командной работы, помогает сплотиться вокруг общих целей и пролить свет на способность друг друга к сочувствию и эмпатии. Только имейте в виду, что такая деятельность часто требует определенной координации и планирования заранее.
- Послушайте живую музыку. Согласно опросу 2019 года, 81% людей, которые пошли на концерт на первом свидании, также пошли на второе – кроме того, пары, которые наслаждались музыкой вместе, заметили улучшение в общении, эмоциональной связи и общей удовлетворенности отношениями. Поэтому вы можете запланировать посещение концерта, вечера открытого микрофона или местного бара с живой музыкой на первом свидании.
- Пройдите квест-комнату. Исследование 2017 года выявило доказательства, что квест-комнаты могут способствовать вербальному общению, а также помогают людям избавиться от социальных запретов и отработать навыки сотрудничества. Вполне логично, что поиск подсказок и разгадывание головоломок в реальной приключенческой игре хорошо подойдет для первого свидания, поскольку эти задания позволяют увидеть, как вы работаете вместе. Кроме того, в квест-комнатах нет необходимости в неудобных разговорах – вы будете слишком заняты.
Лучше всего выбрать занятие, которое будет одинаково комфортным для вас обоих. Чем больше вы будете заинтересованы и непринужденны, тем больше вероятность, что почувствуете настоящую, аутентичную сущность друг друга. И тем больше вы будете наслаждаться процессом.