Куда пойти и чем заняться паре на первой встрече: 5 веселых идей от тренера по свиданиям

Первое свидание – время для налаживания первоначальной связи и выявления общих интересов. Но бывает сложно решить, что делать и куда пойти. Ужин? Да, но он может стать неудобным, когда вы исчерпали все привычные темы для разговора.

Вот почему одни из лучших первых свиданий – это боулинг, дегустации и музеи, которые дают много тем для обсуждения, а также создают естественные перерывы в разговоре. По меньшей мере, так говорит Мередит Голден, тренер по знакомствам.

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А вот еще несколько идей для хорошего первого свидания

Проверьте свои знания на паб-квизе. Вместо того, чтобы просто пойти куда-то выпить, подумайте о встрече в местном баре или ресторане во время квиза, чтобы поднять потенциал связи на новую ступень. С одной стороны, вы можете выявить общие интересы, демонстрируя свои знания на определенные темы. С другой, вы также сможете увидеть, как это – работать в команде, что может пролить свет на то, есть ли у ваших отношений потенциал.

Вместо того, чтобы просто пойти куда-то выпить, подумайте о встрече в местном баре или ресторане во время квиза, чтобы поднять потенциал связи на новую ступень. С одной стороны, вы можете выявить общие интересы, демонстрируя свои знания на определенные темы. С другой, вы также сможете увидеть, как это – работать в команде, что может пролить свет на то, есть ли у ваших отношений потенциал. Посетите фермерский рынок. Они не только дают бесконечное количество тем для разговоров, но и позволяют потенциально узнать о вкусах друг друга во время разглядывания продавцов. Кроме того, если все пойдет хорошо, вы даже можете приобрести сезонные ингредиенты, чтобы приготовить домашний ужин для второго свидания.

Они не только дают бесконечное количество тем для разговоров, но и позволяют потенциально узнать о вкусах друг друга во время разглядывания продавцов. Кроме того, если все пойдет хорошо, вы даже можете приобрести сезонные ингредиенты, чтобы приготовить домашний ужин для второго свидания. Станьте волонтером. В опросе 2015 года 10% респондентов сказали, что волонтерство привело к романтическим отношениям, а более 80% согласились, что их отношения улучшились после совместной волонтерской деятельности. Исследование 2016 года выявило доказательства, что потенциальные романтические партнеры считают щедрых, альтруистичных людей более привлекательными.

Тренер по знакомствам поделились несколькими интересными идеями для первого свидания / Фото prostooleh@freepik

Волонтерство способствует развитию чувства командной работы, помогает сплотиться вокруг общих целей и пролить свет на способность друг друга к сочувствию и эмпатии. Только имейте в виду, что такая деятельность часто требует определенной координации и планирования заранее.

способствует развитию чувства командной работы, помогает сплотиться вокруг общих целей и пролить свет на способность друг друга к сочувствию и эмпатии. Только имейте в виду, что такая деятельность часто требует определенной координации и планирования заранее. Послушайте живую музыку. Согласно опросу 2019 года, 81% людей, которые пошли на концерт на первом свидании, также пошли на второе – кроме того, пары, которые наслаждались музыкой вместе, заметили улучшение в общении, эмоциональной связи и общей удовлетворенности отношениями. Поэтому вы можете запланировать посещение концерта, вечера открытого микрофона или местного бара с живой музыкой на первом свидании.

Согласно опросу 2019 года, 81% людей, которые пошли на концерт на первом свидании, также пошли на второе – кроме того, пары, которые наслаждались музыкой вместе, заметили улучшение в общении, эмоциональной связи и общей удовлетворенности отношениями. Поэтому вы можете запланировать посещение концерта, вечера открытого микрофона или местного бара с живой музыкой на первом свидании. Пройдите квест-комнату. Исследование 2017 года выявило доказательства, что квест-комнаты могут способствовать вербальному общению, а также помогают людям избавиться от социальных запретов и отработать навыки сотрудничества. Вполне логично, что поиск подсказок и разгадывание головоломок в реальной приключенческой игре хорошо подойдет для первого свидания, поскольку эти задания позволяют увидеть, как вы работаете вместе. Кроме того, в квест-комнатах нет необходимости в неудобных разговорах – вы будете слишком заняты.

множество различных мероприятий могут стать основой для незабываемого первого свидания. Однако лучшими вариантами, как правило, являются дающие возможность вести содержательные беседы, узнавать о личности друг друга и чувствовать что-то новое вместе, не делая чрезмерного акцента на постоянных разговорах.

Лучше всего выбрать занятие, которое будет одинаково комфортным для вас обоих. Чем больше вы будете заинтересованы и непринужденны, тем больше вероятность, что почувствуете настоящую, аутентичную сущность друг друга. И тем больше вы будете наслаждаться процессом.