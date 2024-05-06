Куди піти та чим зайнятися парі на першій зустрічі: 5 веселих ідей від тренерки з побачень
Джерело:Business Insider
Перше побачення – час для налагодження початкового зв'язку та виявлення спільного. Але буває складно вирішити, що робити й куди піти. Вечеря? Так, але вона може стати незручною, коли ви вичерпали всі звичні теми для розмови.
Ось чому одні з найкращих перших побачень – це боулінг, дегустації та музеї, які дають багато тем для обговорення, а також створюють природні перерви в розмові. Щонайменше, так каже Мередіт Голден, тренерка зі знайомств.
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А ось ще кілька ідей для хорошого першого побачення
- Перевірте свої знання на паб-квізі. Замість того, щоб просто піти кудись випити, подумайте про зустріч у місцевому барі чи ресторані під час квіза, щоб підняти потенціал зв'язку на новий щабель. З одного боку, ви можете виявити спільні інтереси, демонструючи свої знання на певні теми. З іншого, ви також зможете побачити, як це – працювати в команді, що може пролити світло на те, чи є у ваших стосунків потенціал.
- Відвідайте фермерський ринок. Вони не лише дають нескінченну кількість тем для розмов, але й дозволяють потенційно дізнатися про смаки один одного під час роздивляння продавців. Крім того, якщо все піде добре, ви навіть можете придбати сезонні інгредієнти, щоб приготувати домашню вечерю для другого побачення.
- Станьте волонтером. В опитуванні 2015 року 10% респондентів сказали, що волонтерство призвело до романтичних стосунків, а понад 80% погодилися, що їхні стосунки покращилися після спільної волонтерської діяльності. Дослідження 2016 року виявило докази, що потенційні романтичні партнери вважають щедрих, альтруїстичних людей більш привабливими.
- Волонтерство сприяє розвитку почуття командної роботи, допомагає згуртуватися навколо спільних цілей і пролити світло на здатність одне одного до співчуття та емпатії. Тільки майте на увазі, що така діяльність часто вимагає певної координації та планування заздалегідь.
- Послухайте живу музику. Згідно з опитуванням 2019 року, 81% людей, які пішли на концерт на першому побаченні, також пішли на друге – крім того, пари, які насолоджувалися музикою разом, помітили покращення у спілкуванні, емоційному зв'язку та загальній задоволеності стосунками. Тож ви можете запланувати відвідування концерту, вечора відкритого мікрофону або місцевого бару з живою музикою на першому побаченні.
- Пройдіть квест-кімнату. Дослідження 2017 року виявило докази, що квест-кімнати можуть сприяти вербальному спілкуванню, а також допомагають людям позбутися соціальних заборон і відпрацювати навички співпраці. Цілком логічно, що пошук підказок і розгадування головоломок у реальній пригодницькій грі добре підійде для першого побачення, оскільки ці завдання дозволяють побачити, як ви працюєте разом. Крім того, у квест-кімнатах немає потреби у незручних розмовах – ви будете надто зайняті.
Найкраще обрати заняття, яке буде однаково комфортним для вас обох. Чим більше ви будете зацікавлені та невимушені, тим більша ймовірність, що відчуєте справжню, автентичну сутність одне одного. І тим більше ви будете насолоджуватися процесом.