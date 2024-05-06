Куди піти та чим зайнятися парі на першій зустрічі: 5 веселих ідей від тренерки з побачень

Перше побачення – час для налагодження початкового зв'язку та виявлення спільного. Але буває складно вирішити, що робити й куди піти. Вечеря? Так, але вона може стати незручною, коли ви вичерпали всі звичні теми для розмови.

Ось чому одні з найкращих перших побачень – це боулінг, дегустації та музеї, які дають багато тем для обговорення, а також створюють природні перерви в розмові. Щонайменше, так каже Мередіт Голден, тренерка зі знайомств.

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А ось ще кілька ідей для хорошого першого побачення

Перевірте свої знання на паб-квізі. Замість того, щоб просто піти кудись випити, подумайте про зустріч у місцевому барі чи ресторані під час квіза, щоб підняти потенціал зв'язку на новий щабель. З одного боку, ви можете виявити спільні інтереси, демонструючи свої знання на певні теми. З іншого, ви також зможете побачити, як це – працювати в команді, що може пролити світло на те, чи є у ваших стосунків потенціал.

Замість того, щоб просто піти кудись випити, подумайте про зустріч у місцевому барі чи ресторані під час квіза, щоб підняти потенціал зв'язку на новий щабель. З одного боку, ви можете виявити спільні інтереси, демонструючи свої знання на певні теми. З іншого, ви також зможете побачити, як це – працювати в команді, що може пролити світло на те, чи є у ваших стосунків потенціал. Відвідайте фермерський ринок. Вони не лише дають нескінченну кількість тем для розмов, але й дозволяють потенційно дізнатися про смаки один одного під час роздивляння продавців. Крім того, якщо все піде добре, ви навіть можете придбати сезонні інгредієнти, щоб приготувати домашню вечерю для другого побачення.

Вони не лише дають нескінченну кількість тем для розмов, але й дозволяють потенційно дізнатися про смаки один одного під час роздивляння продавців. Крім того, якщо все піде добре, ви навіть можете придбати сезонні інгредієнти, щоб приготувати домашню вечерю для другого побачення. Станьте волонтером. В опитуванні 2015 року 10% респондентів сказали, що волонтерство призвело до романтичних стосунків, а понад 80% погодилися, що їхні стосунки покращилися після спільної волонтерської діяльності. Дослідження 2016 року виявило докази, що потенційні романтичні партнери вважають щедрих, альтруїстичних людей більш привабливими.

Тренерка зі знайомств поділися кількома цікавими ідеями для першого побачення / Фото prostooleh@freepik

Волонтерство сприяє розвитку почуття командної роботи, допомагає згуртуватися навколо спільних цілей і пролити світло на здатність одне одного до співчуття та емпатії. Тільки майте на увазі, що така діяльність часто вимагає певної координації та планування заздалегідь.

сприяє розвитку почуття командної роботи, допомагає згуртуватися навколо спільних цілей і пролити світло на здатність одне одного до співчуття та емпатії. Тільки майте на увазі, що така діяльність часто вимагає певної координації та планування заздалегідь. Послухайте живу музику. Згідно з опитуванням 2019 року, 81% людей, які пішли на концерт на першому побаченні, також пішли на друге – крім того, пари, які насолоджувалися музикою разом, помітили покращення у спілкуванні, емоційному зв'язку та загальній задоволеності стосунками. Тож ви можете запланувати відвідування концерту, вечора відкритого мікрофону або місцевого бару з живою музикою на першому побаченні.

Згідно з опитуванням 2019 року, 81% людей, які пішли на концерт на першому побаченні, також пішли на друге – крім того, пари, які насолоджувалися музикою разом, помітили покращення у спілкуванні, емоційному зв'язку та загальній задоволеності стосунками. Тож ви можете запланувати відвідування концерту, вечора відкритого мікрофону або місцевого бару з живою музикою на першому побаченні. Пройдіть квест-кімнату. Дослідження 2017 року виявило докази, що квест-кімнати можуть сприяти вербальному спілкуванню, а також допомагають людям позбутися соціальних заборон і відпрацювати навички співпраці. Цілком логічно, що пошук підказок і розгадування головоломок у реальній пригодницькій грі добре підійде для першого побачення, оскільки ці завдання дозволяють побачити, як ви працюєте разом. Крім того, у квест-кімнатах немає потреби у незручних розмовах – ви будете надто зайняті.

безліч різноманітних заходів можуть стати основою для незабутнього першого побачення. Однак найкращими варіантами, як правило, є ті, що дають можливість вести змістовні бесіди, дізнаватися про особистості одне одного і відчувати щось нове разом, не роблячи надмірного акценту на постійних розмовах.

Найкраще обрати заняття, яке буде однаково комфортним для вас обох. Чим більше ви будете зацікавлені та невимушені, тим більша ймовірність, що відчуєте справжню, автентичну сутність одне одного. І тим більше ви будете насолоджуватися процесом.