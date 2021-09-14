Веские причины не стесняться грязных разговоров во время секса

Секс – очень приятное занятие, которое приносит удовольствие людям по всему миру. Но задумывался ли ты над тем, что во время этого процесса желательно ругаться. Оказывается, грязные словечки однозначно положительно повлияют на интим в вашей спальне.

Казалось бы, грязные слова могут испортить настроение. Но, как оказалось, они имеют очень и очень много преимуществ. О некоторых из них мы расскажем далее.

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В чем преимущества грязных разговоров

1. Они укрепляют отношения

Грязные разговоры позволяют лучше понять сексуальные предпочтения друг друга. Как только вы начинаете понимать интимные преференции, этот процесс заиграет новыми красками. Поэтому иногда стоит не сдерживать себя, если так и хочется бросить несколько грязных слов во время секса.



С помощью грязных слов можно укрепить отношения / Фото Unsplash

2. Грязные разговоры придадут уверенности

Получение обратной связи о том, что нравится твоей партнерше, может положительно повлиять на уверенность. Поэтому стоит быть щедрыми на комплименты во время секса.

"Грязные разговоры иногда ассоциируются с эротическим чувством собственного достоинства, что означает, что люди могут войти в контакт с той частью себя, которая усиливает их сексуальное выражение", – говорит сексолог.

Иными словами, грязные разговоры могут заставить тебя почувствовать себя более вовлеченным в процесс. А это однозначно положительно повлияет на вашу сексуальную жизнь.

3. Это может улучшить ваши сексуальные отношения

Опрос, проведенный Superdrug Online Doctor, показало, что грязные слова вызывают возбуждение у 9 из 10 человек. Таким образом, в целом вероятность успеха достаточно высока. Кроме того, если открыто поделиться со своим партнером желаниями и ожиданиями от сексуального опыта, это может привести к положительным экспериментам.

4. Они возбуждают в те дни, когда секса не очень хочется

Посмотрим правде в глаза: иногда ты просто не хочешь секса. Поэтому в такие дни грязные разговоры могут изрядно разжечь огонь между вами.

"Это может помочь поддерживать эротическую энергию в отношениях. Особенно в те моменты, когда люди не чувствуют себя сексуальными или когда они не в настроении заниматься сексом", – добавляет эксперт.

5. Это может быть весело

Когда грязные разговоры станут чем-то нормальным в вашей спальне, то очень скоро они станут чем-то милым для вас. Они перестанут вызывать чувство стыда, ведь каждый из вас будет знать, что с их помощью можно не на шутку разогреться.



Со временем грязные разговоры будут веселить вас / Фото Unsplash

Возьми на вооружение Секс в душе: что можно делать, а что – нет

Использовать грязные слова во время секса – нормально. Поэтому мы призываемся не стесняться своих эмоций. Гарантируем, интимная жизнь станет ярче и интереснее, только вы будете более раскованными.