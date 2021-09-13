С помощью этих советов можно будет сделать секс в душе максимально приятным. А еще они позволят сделать его постоянным гостем и вашем доме.

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1. Включи обогрев

Звучит глупо, не так ли? У всех нас был опыт принятия теплого душа и подготовки к холодному воздуху, который ждет, когда вода перестает течь. Естественно, когда в душе одновременно находятся два человека, вероятность столкнуться с этим холодным потоком воздуха значительно выше.

Совет: включи отопления, чтобы в ванной и дома было уютно. Таким образом, если вы окажетесь далеко от теплой воды из душа, вы не замерзнете. Это особенно ценно осенью и зимой.



Позаботься о том, чтобы тепло было не только в ванной, но и в целой квартире / Фото Unsplash

2. Не используй мыло

Если и есть что-то, что все знают о мыле, так это то, что оно скользкое. Но это не значит, что его можно использовать в качестве лубриканта. То же касается геля для душа.

Вы же не идете принимать душ в душ. Как бы это странно ни звучало.

3. Выбирай правильный лубрикант

Да, правильно, даже в душе тебе может понадобиться небольшая подмога, чтобы все шло гладко. В конце концов, вода не заменит лубрикант. А комфорт, удовольствие и безопасность для тебя и твоей партнерши важны.

Независимо от того, хочешь ты использовать лубрикант на водной или силиконовой основе, при использовании в душе тебе придется наносить его чаще.

Совет: будь максимально осторожным. Лубрикант тоже скользкий. Поэтому есть шансы впасть в порыве страсти.

4. Не переживай слишком сильно

Секс в душе, вероятно, не будет легким или идеальным впервые. Если вы попробуете и обнаружите, что это действительно не работает для вас, не бойтесь перейти в другое место в вашем доме.

Отнеси ее в спальню или на кухню. Не нужно пытаться при любых условиях заняться сексом в душе. Если вам эта локация не подходит – ничего страшного.



Секс в душе не всегда может закончиться сексом, и это нормально / Фото Unsplash

5. Используй презервативы в душе

Помни, что всегда важно практиковать безопасный секс. Надеть его желательно перед походом в душ. В противном случае есть шансы, что он просто не будет поддаваться тебе. Более того: есть вероятность повредить его.

Презервативы эффективны в воде? Так, презервативы в воде работают. Однако риск соскользнуть во время секса может возрасти. Это стоит принять во внимание и следить за тем, чтобы "французский плащик" не убежал в самый неподходящий момент.

Лучшие позы для секса в душе

Позы для секса в душе – это одновременно и весело, и сложно. Рекомендуемые позиции требуют хорошего баланса, поэтому будь особенно осторожным, чтобы не упасть. Можешь, например, постелить полотенце, чтобы минимизировать шансы поскользнуться.



Используй одну из этих позиций для секса в душе / Фото Unsplash

Стоящий Doggy-style

Твоя партнерша должна принять хорошую опору, положить ладони на стену душа, слегка наклонившись вперед. Все для того, чтобы ты мог войти в нее сзади. Эта позиция хорошо работает, потому что есть безопасность, которую гарантирует опора о стену душа.

Обертывание

Пусть твоя партнерша станет спиной к душевой кабинке, а ты встанешь лицом к ней. Подними одну ее ногу и оберни вокруг своей талии. В идеале, держать ее ногу для поддержания баланса. Также можешь положить руку ей на талию.

Горячее сиденье

Если в вашем душе есть сиденье или лавка, то этим грех не воспользоваться. Сядь на нее, а твоя партнерша опустится на тебя сверху. В этой позиции вы можете сидеть лицом к лицу. А еще стоит держаться за что-то устойчивое, чтобы не развалить душ в порыве страсти.

Поднимите и перенесите

В этой позиции вы встаете лицом друг к другу. Ты поднимаешь свою партнершу на руки, а она – обхватывает тебя ногами за талию. В этой позиции следует опираться о стену, чтобы было немного легче заниматься сексом. Но эту позицию мы сначала рекомендуем тестировать в спальне, а потом уже браться за поход в душ.

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