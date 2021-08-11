Как заниматься сексом в лифте, чтобы получить максимум удовольствия

Секс в лифте однозначно интересный и рискованный. Неудивительно, что им мечтают заняться много людей. Мы же расскажем тебе, как мечту воплотить в реальность. Поделимся секретами, которые позволят получить максимум удовольствия и не попасться соседям.

Можно ли заниматься сексом в лифте? Что нужно учесть при этом? На эти и другие вопросы попытаемся найти ответы. Все для того, чтобы ты мог разнообразить твою интимную жизнь.

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Подготовка к сексу в лифте: что нужно знать

Чтобы воплотить в жизнь свою фантазию заняться сексом в лифте, необходимо сначала принять во внимание несколько вещей. Все для того, чтобы это занятие принесло удовольствие не только тебе, но и твоей партнерше.

Как работает лифт. Есть ли в нем кнопка "СТОП"? Как открываются и закрываются двери? Есть ли камера наблюдения? Все это нужно знать, чтобы не собрать нежелательных свидетелей.



Секс в лифте – одна из популярных сексуальных фантазий / Фото Unsplash

Есть ли соответствующая вентиляция. Никто не хочет заниматься сексом в месте, где просто нечем дышать. Более того: отсутствие достаточного количества воздуха может стать причиной головокружения или других проблем со здоровьем.

Есть ли в лифте зеркало. Круто было бы заниматься сексом в лифте, в котором есть зеркало. Это бы добавило определенной пикантности и страсти.

Как часто пользуются лифтом. Тебе следует понимать, насколько часто этим лифтом пользуются. Все для того, чтобы рассчитать время, которое у вас есть.

Какую одежду выбрать. Мы рекомендуем взять на вооружение наряд, который легко одевается и снимается. Все для того, чтобы быстро привести себя в порядок после финала эротической встречи.



Изучи предварительно, как работает лифт, который вы выбрали для встречи / Фото Unsplash

Как заняться сексом в лифте?

Действовать нужно максимально быстро, чисто, незаметно. Но при этом не стоит отказываться от удовольствия. Лови несколько простых, но важных рекомендаций:

Выбери время, когда лифт обычно используется не слишком активно. Например, глубокой ночью или с самого утра. Это позволит не быть застигнутый соседями или просто жильцами дома, в лифте которого вы решили развлечься.



Выбери время, когда лифтом пользуются не слишком активно / Фото Unsplash

"Лифт не работает". Такая вывеска может спасти вас во время занятия сексом. Но мы не гарантируем, что любознательные соседи обойдут лифт, если увидят такую надпись.

Если лифт небольшой, то лучше отдать предпочтение оральному сексу или мастурбации. Зато просторный лифт позволит заняться сексом в большинстве позиций. Главное – успеть быстро одеться, если вас таки поймают.

Секс должен быть быстрым. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы в лифт вы зашли уже возбужденными.

Будьте максимально тихими. Громкие стоны могут привлечь внимание к лифту, что якобы не работает. Более того: кто-то из соседей может подумать, что в лифте происходит что-то незаконное.

Выходите из лифта – ведите себя естественно. Не нужно напоминать карикатурных шпионов, которые осматривают все вокруг. Вы просто вышли из лифта. Ничего больше.



Ведите себя естественно, когда выйдете из лифта / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы получить максимум удовольствия от секса в лифте. А еще постарайтесь не слишком касаться любых поверхностей. Вы же помните, что коронавирус еще никуда не исчез. Правда?