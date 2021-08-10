Если тебя просто невозможно загнать в спортзал, то мы надеемся, что со спальней таких проблем не возникает. Поэтому ты можешь спокойно совмещать полезное с приятным. Для этого достаточно просто заниматься сексом в этих позициях. Они позволяют не только добавить пикантности вашей интимной жизни, но и сжечь максимум калорий!

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Сколько калорий сжигает секс?

Как и любое другое занятие в жизни, секс помогает сжигать калории. Например, медленная ходьба в течение 30 минут лишает нас около 70 калорий, просмотр телевизора – 50 калорий, игра в теннис – 261 калории, а подъем по лестнице – 51 калорий.

Согласно исследованию Монреальского университета, 30 минут секса позволяет сжечь 69 калорий женщинам, а также 101 калорию мужчинам.

Но это приблизительные цифры. Все зависит от конкретной секс-позы и интенсивности. Поэтому расход калорий может быть выше или ниже. Впрочем, можно самостоятельно корректировать количество сожженных калорий. Для этого можно взять одну из этих секс-поз, чтобы сжечь максимум за короткий промежуток времени.



Секс позволит не только получить удовольствие, но и похудеть / Фото Rawpixel

Секс-позы, которые сжигают максимум калорий

Миссионерская

Ты будешь удивлен, но скучная миссионерская поза позволяет сжигать много калорий. Секрет этой позиции кроется в том, что во время занятия сексом в ней ты привлекаешь практически все мышцы тела.

Ноги, ягодицы, туловище, руки – все работает в этой позиции. Поэтому потребление калорий резко возрастает. Во время секса в этой позе стоит опереться руками для хорошей тренировки трицепсов и плеч.

Стоя, держа ее на руках

Будь готов проработать в этой позе почти все мышцы своего тела, особенно руки. Поза для секса стоя – отличный способ сжечь калории. Но для ее использования нужно быть сильным, чтобы продержаться максимально долго.



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Блендер

В этой позиции партнершу кладут на спину бедрами вверх, опираясь только плечами или головой об пол или кровать. Ты держишь ее за талию, согнув ноги и опираясь на ступни, проникая в нее, легко сгибая колени.

Оба члена пары в этой позиции сжигают много калорий. В этом случае наибольшее усилие приходится на квадрицепсы. Кроме калорий, ты и получишь глубокое проникновение, которое сведет твою партнершу с ума.

Собачий стиль

Поза "собачки" также подразумевает значительные нагрузки на ноги, поясницу и ягодицы. Поэтому и калорий можно сжечь немало.

Если же вы хотите сжигать еще больше калорий, вы можете чередовать положение, в котором колени опираются на кровать с другим, в каком вы опираетесь на ноги.

Лотос

Это не только очень романтическая позиция, в которой гарантируется максимальная близость между партнерами. В этой позе вы можете практиковать серию движений бедрами или руками, которые принесут много удовольствия вам обоим. А еще все ваши усилия не будут напрасными, ведь секс в позиции лотос позволяет сжечь немало калорий.



Также стоит попробовать заняться сексом в позиции лотос / Фото Rawpixel

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