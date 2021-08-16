Секс-поза "Королева": как гарантированно подарить ей незабываемое удовольствие

Конечно же, хочется относиться к своей партнерше, как к королеве. Но почему бы тебе не перейти от желаний к действиям. К твоему вниманию крутая секс-поза "Королева", которая гарантирует твоей возлюбленной настоящий ураган эмоций и чувств.

Men 24 продолжает рекомендовать тебе интересные сексуальные позиции, которые помогут разнообразить интимную жизнь. На этот раз мы предлагаем попробовать вариацию "Королева". С ее помощью можно вывести ваше интимное свидание на совершенно новый уровень.

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Если что, то секс-поза "Королева" – это то же самое, что "сидение на лице". В этой позиции твоя партнерша садится на корточки над твоим лицом и опускается вниз. Все для того, чтобы ты мог орально удовлетворить ее.

Поэтому твоё лицо в данном случае – своеобразный трон, а твоя возлюбленная – настоящая королева!

Urban Dictionary, популярный сайт, посвященный сленгу определяет эту секс-позу так: "древнее искусство, в котором женщина трется своими гениталиями об язык, губы, а также нос своего подчиненного". Сама позиция не нова, ведь ее практиковали еще в Древнем Египте. И мы не сомневаемся в этом утверждении.



Секс в позиции "Королева" подарит удовольствие партнерше / Иллюстрация ALLIEFOLINO

Плюсы позы "Королева"

Есть много причин, по которым "Королева" хороша для всех, кто принимает в ней участие.

"Это отличная позиция для оргазмов, потому что она позволяет сосредоточиться на клиторе", – объясняет Джиджи Энгл, сертифицированный секс-педагог.

А еще у женщины возникает ощущение доминирования или поклонения со стороны партнера. Это тоже безумно сексуально. Поэтому в этой позиции ты позволяешь своей партнерше чувствовать себя более желанной и сексуальной.

Какая же выгода для тебя?

Во-первых, ты прекрасно понимаешь, что можешь делать приятно своей партнерше.

Во-вторых, это позволяет тебе поменяться ролями, если, как правило, доминируешь ты.

В-третьих, ты можешь совершенно по-новому взглянуть на свою возлюбленную. Буквально с другого для себя ракурса.

Мы уже молчим о том факте, что секс в позиции "Королева" позволяет облегчить достижение оргазма. А самое ценное то, что вы можете синхронизироваться, дойдя до кульминации вдвоем.

Минусы позиции "Королева"

Если ты не любишь делать куннилингус, то и секс в позиции "Королева" – не для тебя. Также следует понимать, что в этой позиции может быть несколько ограниченный доступ к кислороду. Поэтому необходимо следить за реакцией своего организма. Ты же не хочешь потерять сознание в тот момент, когда твоя партнерша достигает оргазма.

А еще в "Королеве" могут затерпнуть ноги. Поэтому твоя задача – массировать их, чтобы партнершу не схватила судорога в самый неподходящий момент.

Да и самую позицию сложно назвать стабильной. Поэтому твоей партнерше лучше опереться коленями о кровать рядом с твоим лицом. Это не только снизит напряжение в ее мышцах, но и позволит не переживать, что в самый неподходящий момент она буквально рухнет на твоё лицо.



Попробуй заняться сексом в этой позе, чтобы разнообразить интимную жизнь / Иллюстрация ALLIEFOLINO

Как разнообразить секс-позу "Королева"

В этом случае "Королеву" можно сравнить с "Всадницой". Она может быть как классическая, так и обратная. А еще ты можешь, например, посадить свою партнершу на край кресла, сам же сядь на корточки рядом с ней.

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Секс в позиции "Королева" однозначно понравится как тебе, так и твоей партнерше. А самое ценное в ней то, что она позволяет получить максимум удовольствия. Еще у тебя есть очередной шанс показать, что ее оргазм для тебя чрезвычайно важен. Айда тестировать эту позицию, чтобы разнообразить свою интимную жизнь!