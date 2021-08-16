Секс-поза "Королева": як гарантовано подарувати їй незабутнє задоволення

Звичайно ж, хочеться ставитися до своєї партнерки, наче до королеви. Але чом би тобі не перейти від бажань до дій. До твоєї уваги крута секс-поза "Королева", яка гарантує твоїй коханій справжній ураган емоцій і відчуттів.

Men 24 продовжує рекомендувати тобі цікаві сексуальні позиції, які допоможуть урізноманітнити інтимне життя. Цього разу ми пропонуємо спробувати варіацію "Королева". З її допомогою можна вивести ваше інтимне побачення на абсолютно новий рівень.

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Якщо що, то секс-поза "Королева" – це те ж саме, що "сидіння на обличчі". У цій позиції твоя партнерка сідає навпочіпки над твоїм обличчям й опускається вниз. Усе для того, щоб ти міг орально задовольнити її.

Тож твоє обличчя у цьому випадку – своєрідний трон, а твоя кохана – справжня королева!

Urban Dictionary, популярний сайт, присвячений сленгу визначає цю секс-позу так: "стародавнє мистецтво, в якому жінка треться своїми геніталіями об язик, губи, а також ніс свого підлеглого". Сама позиція не нова, адже її практикували ще у Стародавньому Єгипті. І ми не маємо сумнівів у цьому твердженні.



Секс у позиції "Королева" подарує задоволення партнерці / Ілюстрація ALLIEFOLINO

Плюси пози "Королева"

Є багато причин, через які "Королева" хороша для всіх, хто бере в ній участь.

"Це відмінна позиція для оргазмів, тому що вона дозволяє зосереджуватися на кліторі", – пояснює Джіджі Енгл, сертифікована секс-педагогиня.

А ще у жінки виникає відчуття домінування або поклоніння з боку партнера. Це теж шалено сексуально. Тож у цій позиції ти дозволяєш своїй партнерці почуватися більш бажаною та сексуальною.

Яка ж вигода для тебе?

По-перше, ти чудово розумієш, що маєш можливість робити приємно своїй партнерці.

По-друге, це дозволяє тобі помінятися ролями, якщо, як правило, домінуєш ти.

По-третє, ти можеш абсолютно по-новому глянути на свою кохану. Буквально з іншого для себе ракурсу.

Ми вже мовчимо про той факт, що секс у позиції "Королева" дозволяє полегшити досягнення оргазму. А найцінніше те, що ви можете синхронізуватися, дійшовши до кульмінації удвох.

Мінуси позиції "Королева"

Якщо ти не любиш робити кунілінгус, то й секс у позиції "Королева" – не для тебе. Також варто розуміти, що у цій позиції може бути дещо обмежений доступ до кисню. Тож необхідно слідкувати за реакцією свого організму. Ти ж не хочеш знепритомніти у той момент, коли твоя партнерка досягає оргазму.

А ще у "Королеві" можуть затерпнути ноги. Тож твоя задача – масувати їх, щоб партнерку не вхопив корч у найбільш невідповідний момент.

Та й саму позицію складно назвати стабільною. Тому твоїй партнерці краще спертися колінами об ліжко поруч з твоїм обличчям. Це не лише знизить напругу у її м'язах, а й дозволить не переживати, що у найбільш невідповідний момент вона буквально завалиться на твоє обличчя.



Спробуй зайнятися сексом у цій позі, щоб урізноманітнити інтимне життя / Ілюстрація ALLIEFOLINO

Як урізноманітнити секс-позу "Королева"

У цьому випадку "Королеву" можна порівняти з "Вершницею". Вона може бути як класична, так і зворотна. А ще ти можеш, наприклад, посадити свою партнерку на край крісла, сам же сядь навпочіпки поруч з нею.

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Секс у позиції "Королева" однозначно сподобається як тобі, так і твоїй партнерці. А найцінніше в ній те, що вона дозволяє отримати максимум задоволення та вкотре показати, що її оргазм для тебе надзвичайно важливий. Гайда тестувати цю позицію, щоб урізноманітнити своє інтимне життя!