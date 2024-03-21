Как защитить свою самооценку на работе
Источник:GQ
Хорошая самооценка может помочь тебе достичь профессионального успеха и не допустить плохого отношения к себе. Следовательно, важно научиться защищать свою самооценку на работе.
Это поможет избежать синдрома самозванца, мыслей о том, что ты не умеешь делать свою работу. А также уважать свой график, не попадать в токсичный круг терпения плохого отношения, потому что кажется, что ты "заслуживаешь этого".
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Иметь хорошую самооценку не означает быть высокомерным или всезнайкой, это скорее признание своих сильных сторон, подтверждение потребностей и позитивное мышление. Все это позволяет человеку расти и развиваться в личном и профессиональном плане.
Но есть много чего, что может снизить твою самооценку – например, неожиданная ошибка или руководитель, что сосредоточен только на негативе и никогда не признает твоих достижений. Но когда ты работаешь над поддержанием адекватной самооценки, то ничто ее и не разрушает.
Как контролировать свою самооценку на работе: 7 ключей
- Проси о том, что тебе нужно. Важно научиться отстаивать свои интересы, просить то, что тебе нужно, чтобы хорошо выполнять свою работу и свои обязанности. Когда у тебя нет необходимого (например, плана, инструкции или инструмента), ты можешь допускать большее количество ошибок и думать, что это твоя вина. А это негативно влияет на самооценку.
- Отслеживай свои достижения. Легко подумать, что ты не прогрессируешь и ничего не достигаешь, если нет учета того, что ты делаешь и что выполняешь ежедневно. Поэтому многие эксперты рекомендуют вести своеобразный журнал, куда можно записывать то, что удалось сделать, то, что закончил, или просто хорошие результаты усилий. Это поможет сосредоточиться на позитиве и иметь четкое представление о своем прогрессе.
- Ищи союзников. Когда у тебя есть токсичные коллеги или боссы, которые постоянно заставляют чувствовать себя неполноценным или неадекватным, твоя самооценка и уверенность в себе могут пойти коту под хвост. А наличие друзей делает людей счастливыми и работа над правильными отношениями может привести к успеху. Поэтому ищи союзников на работе, доверенных людей, с которыми можно поговорить о том, что тебя беспокоит или заставляет колебаться.
- Ставь достижимые цели. Наличие цели и стремление к ее достижению может сделать человека счастливее, мотивировать и даже продлить продолжительность и улучшить качество жизни. На работе наличие целей позволяет расставлять приоритеты и знать, что нужно делать ежедневно, чтобы их достичь. Но это должны быть достижимые цели. Невыполнимые цели – это рецепт катастрофы и тормоз прогресса, спутники стресса, разочарования и выгорания.
- Не прекращай учиться и готовиться. Недостаток знаний или недостаточная подготовленность к будущим вызовам может негативно повлиять на самооценку. Решение в том, чтобы не прекращать искать, учиться и получать информацию или развивать свои навыки с помощью семинаров, курсов или обучения на рабочем месте.
- Не жертвуй отдыхом. Ты не будешь чувствовать себя эмоционально хорошо или уверенно, если постоянно будешь чувствовать усталость. Усталость может сделать проблемы или ошибки гораздо большими, чем они есть. Она мешает замечать сильные стороны и положительные моменты, а также ясно мыслить. Поэтому стоит делать короткие перерывы в течение дня, а также высыпаться и регулярно брать отпуск.
- Измени свое отношение к ошибкам. Есть два способа восприятия ошибок: первый – это неудача и повод для стыда, а второй – это возможность для обучения, совершенствования и продолжения роста. То есть воспринимать ошибки следует как возможность развития. Второй способ помогает создать мышление, направленное на успех.