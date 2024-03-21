Як захистити свою самооцінку на роботі

Хороша самооцінка може допомогти тобі досягти професійного успіху і не допустити поганого ставлення до себе. Отже, важливо навчитися захищати свою самооцінку на роботі.

Це допоможе уникнути синдрому самозванця, думок про те, що ти не вмієш робити свою роботу. А також поважати свій графік, не потрапляти в токсичне коло терпіння поганого ставлення, бо здається, що ти "заслуговуєш на це".

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Мати гарну самооцінку не означає бути зарозумілим або всезнайком, це радше визнання своїх сильних сторін, підтвердження потреб і позитивне мислення. Все це дозволяє людині рости й розвиватися в особистому та професійному плані.

Та є багато чого, що може знизити твою самооцінку – наприклад, несподівана помилка або керівник, що зосереджений лише на негативі й ніколи не визнає твоїх досягнень. Але коли ти працюєш над підтриманням адекватної самооцінки, то ніщо її й не руйнує.

Як контролювати свою самооцінку на роботі: 7 ключів

Проси про те, що тобі потрібно. Важливо навчитися відстоювати свої інтереси, просити те, що тобі потрібно, щоб добре виконувати свою роботу і свої обов'язки. Коли у тебе немає необхідного (наприклад, плану, інструкції або інструменту), ти можеш припускатися більшої кількості помилок і думати, що це твоя провина. А це негативно впливає на самооцінку.

Важливо навчитися відстоювати свої інтереси, просити те, що тобі потрібно, щоб добре виконувати свою роботу і свої обов'язки. Коли у тебе немає необхідного (наприклад, плану, інструкції або інструменту), ти можеш припускатися більшої кількості помилок і думати, що це твоя провина. А це негативно впливає на самооцінку. Відстежуй свої досягнення. Легко подумати, що ти не прогресуєш і нічого не досягаєш, якщо немає обліку того, що ти робиш і що виконуєш щодня. Тому багато експертів рекомендують вести своєрідний журнал, куди можна записувати те, що вдалося зробити, те, що закінчив, або просто хороші результати зусиль. Це допоможе зосередитися на позитиві та мати чітке уявлення про свій прогрес.

Самооцінку на роботі можна і варто захистити, маємо кілька порад для цього / Фото benzoix@freepik