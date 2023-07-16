Как заводить новых друзей, если ты очень застенчивый

С возрастом становится все сложнее находить друзей. Ежедневные хлопоты, работа, обязанности и дети отнимают много времени и внимания, в результате чего друзья уходят на задний план, а на новые знакомства не хватает времени.

Если у тебя много причин, почему у тебя нет друзей, это не имеет значения. Важно то, что никогда не поздно изменить эту тенденцию, даже если сама мысль об общении вызывает у тебя глубокую тревогу.

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Интровертность, безусловно, может осложнить знакомство с новыми людьми. Но хорошая сторона препятствий состоит в том, что их можно преодолеть, если у тебя есть опробованные и проверенные решения.

Даже самый интровертный или социально тревожный человек нуждается в человеческих отношениях, а дружба – один из строительных блоков счастья и благополучия. Вот несколько способов добиться этого.

1. Определи, что тебе нравится делать, и найди места для этого

Твои хобби и интересы – отличная отправная точка для поиска друзей. Найди места, где можно реализовать эти интересы вместе с другими людьми. К примеру, курсы, семинары или клубы: книжный, киноклуб или другие. Преимущество таких мест состоит в том, что все там собрались по одной причине, поэтому ты можешь воспользоваться возможностью разговора и постепенно наладить связи с другими людьми.

Это также возможность попробовать что-то новое, интересующие тебя занятия, но которые ты никогда не пробовал раньше. Ты можешь встретить людей, отличных от тех, с кем ты привык иметь дело, и обратиться к ним со своими сомнениями – еще один способ наладить связи.



Сначала определи свои интересы / Фото drobot dean

2. Найди себе союзника

Союзник – это человек, которому ты доверяешь и который может помочь тебе сблизиться с большим количеством людей или избежать чрезмерного дискомфорта в определенных ситуациях.

Этот человек должен быть рядом, если ты нервничаешь или чувствуешь потребность остаться в изолированном уголке, ни с кем не разговаривая. Они знают, как поддержать разговор, не монополизируя его или познакомить тебя с кем-то, кто тебя заинтересовал, но к кому ты не решаешься подойти.

3. Готовь темы для разговора

Незнание того, о чем говорить, усиливает нервозность, тревогу и желание скрыться. Мы не просим тебя подготовить шпаргалку, чтобы ты мог говорить с другими людьми, но бывают случаи, когда полезно заранее подумать о темах, которые ты хотел бы обсудить.

Подумай, например, о фильме, который ты только что посмотрел, о сериале, который тебе нравится, о книге, которую ты хотел бы прочесть. Все темы, которые ты можешь использовать для продолжения разговора, если молчание станет слишком тяжелым.

4. Ищи компанию людей, с которыми комфортно

Когда дело доходит до знакомства с друзьями, всегда выбирай качество, а не количество. Тебе не нужно говорить со всеми или дружить с каждым, кого ты встречаешь. Лучше поработать над отношениями с теми людьми, с которыми ты чувствуешь себя наиболее комфортно.

Тебе будет легче открыться и поделиться с другими, если ты не чувствуешь давления или тревоги. Поэтому с самого начала держись тех людей, с которыми ты чувствуешь себя хорошо.



В твоем кругу должны быть люди, с которым комфортно / Фото freepik

5. Опирайся на друзей, которые у тебя уже есть

Нетворкинг нужен не только для работы – ты можешь использовать его и в дружеских отношениях. Это значит, что ты можешь положиться на друзей (если они у тебя есть), которые уже есть в твоей жизни, чтобы они познакомили тебя с людьми, которые могут тебе понравиться.

Не стоит пренебрегать дружбой, которую у тебя уже есть, но ты можешь попросить этих друзей познакомить тебя с другими людьми. Будь осторожен: не переусердствуй, поскольку это может быть контрпродуктивным!

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Если ты застенчив, то ты все равно можешь искать новых друзей. Начни с тех людей, с которыми у тебя общие интересы. А также не забывай, что расширять свой круг знакомств можно с помощью друзей, которые у тебя уже есть.