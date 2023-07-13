Это зависит от различных факторов, включая характер разговора, намерения, договоренности и границы, установленные в рамках текущих отношений. Универсального определения предела как такового не существует. Но вот несколько сценариев, когда общение с бывшей может считаться пересечением границ обязательств в отношениях.

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1. Пренебрежение границами

Если в отношениях установлены определенные границы контактов с прежними, и эти границы сознательно нарушаются, это предательство доверия.

2. Эмоциональная близость

Если разговоры с бывшей становятся эмоционально интимными, то есть касаются личных чувств, желаний или признаний, которые ты обычно имеешь со своей партнёршей. Это может быть признаком эмоциональной измены.



Слишком откровенные разговоры с прежним должны настораживать / Фото vecstock

3. Тайна и обман

Если кто-то чувствует потребность скрывать или врать о своих отношениях с бывшим партнером от своего настоящего партнера, это явный признак нарушения доверия. Открытое и честное общение имеет важное значение для здоровых отношений.

4. Пренебрежение текущими отношениями

Когда общение с бывшей становится более приоритетным за инвестирование времени и усилий в текущие отношения это свидетельствует об эмоциональной отстраненности.

5. Намерения возродить романтику

Если разговоры с бывшей включают флирт, романтические ухаживания или желание возродить романтические отношения, это может рассматриваться как форма измены. Это просто подрывает расположение к текущему партнеру, и ты явно не уважаешь или не заботишься о том, с кем находишься в паре в данный момент.



Флирт с бывшей тоже можно считать изменой / Фото marymarkevich

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Самое главное в общении с бывшей – не нарушать договоренности со своей нынешней девушкой. Если же вы оговорили отказ от общения со своими "эксами", то не стоит этого делать. Не разрушай то, что строишь сейчас и не бойся прощаться с прошлым.