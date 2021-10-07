Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова снялась топлес: эффектное видео

Такое не увидишь каждый день, поэтому мы призываем гортать до конца. Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова не на шутку взбудоражила пользователей сети. А сделала она это с помощью видео, на котором позирует топлес. Это надо видеть!

Эффектный ролик, если мы правильно поняли, сняли накануне старта нового сезона "Женского квартала". И, Настя не была бы собой, если бы не пошутила. Если ты не знаешь, то недавно она покинула проект "Танцы со звездами" из-за травмы ноги.

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"Совсем скоро новый сезон "Женского квартала" на 1 + 1. Будет горячо! Меньшей мере, у меня там сгибались два колена, я считаю, это сексуально", – написала в шутку она.

Поклонники в восторге от смелости Анастасии Оруджовой. Поэтому они не только оставили множество лайков под ее публикацией, но и были максимально щедрыми на комментарии:

"Ох и секси";

"Ты красотка";

"Ого! Огонь! Зажигай, детка";

"Детка, ты просто космос";

"Это прекрасно";

"Спасибо, что ты такая";

"Мне кажется, тема не до конца раскрыта";

"У меня тоже фотоаппарат есть. И даже лавочка".

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Анастасия Оруджова сумела поразить своих поклонников. Мы же предлагаем тебе подписаться на звезду "Женского квартала". Гарантируем, ей будет очень и очень приятно, что ее армия поклонников растет с каждым днем!