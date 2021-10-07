Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова знялася топлес: ефектне відео

Таке не побачиш щодня, тож ми закликаємо догортати до кінця. Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова не на жарт розбурхала користувачів мережі. А зробила вона це за допомогою відео, на якому позує топлес. Це треба бачити!

Ефектний ролик, якщо ми правильно зрозуміли, зняли напередодні старту нового сезону "Жіночого кварталу". І, Настя не була б собою, якби не пожартувала. Якщо ти не знав, то нещодавно вона покинула проєкт "Танці з зірками" через травму ноги.

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"Зовсім скоро новий сезон "Жіночого кварталу" на 1+1. Буде гаряче! Щонайменше, у мене там згиналися два коліна, я вважаю, це сексуально", – написала жартома вона.

Прихильники у захваті від сміливості Анастасії Оруджової. Тож вони не лише залишили безліч лайків під її публікацією, а й були максимально щедрими на коментарі:

"Ох і сексі";

"Ти красуня";

"Ого! Вогонь! Запалюй, крихітко";

"Дитинко, ти просто космос";

"Це прекрасно";

"Спасибі, що ти така";

"Мені здається, тема не до кінця розкрита";

"У мене теж фотоапарат є. І, навіть, лавочка".

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Анастасія Оруджова зуміла вразити своїх прихильників. Ми ж пропонуємо тобі підписатися на зірку "Жіночого кварталу". Гарантуємо, їй буде дуже і дуже приємно, що її армія прихильників росте з кожним днем!