Звездный тренер назвал 3 вещи, которые позволят тебе получить желанную форму

Казалось бы, зачем так усложнять? Просто идешь в спортзал и придерживаешься сбалансированного питания. Но не все так просто, уверен тренер.

Джефф Кавальер, тренер и основатель Athlean-X, часто делится советами, которые помогут прокачать свое тело. В недавнем ролике он называет три вещи, которые необходимы каждому, чтобы быть в форме. Обратим внимание, что две из них должны быть в приоритете еще до того, как ты наберешь вес!

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1. Правильное отношение

Когда вы понимаете, что это больше, чем просто выглядеть хорошо, когда вы поймете, что ваше здоровье, ваша продолжительность жизни, ваше самочувствие каждый день, все это зависит от вашего уровня физической подготовки. Только тогда вы можете начать заботиться о своей форме,

– подчеркивает он.

Итак, если ты действительно готов и хочешь что-то менять в своей жизни – ты на правильном пути. Это будет мотивировать тебя и вдохновлять работать даже тогда, когда нет ни желания, ни сил.



У тебя должен быть правильный подход к тренировкам / Фото Boxed Water Is Better

2. Четкая отправная точка

Чем дольше в жизни ты не тренировался и не занимался физическими упражнениями, тем труднее это будет делать. Да и времени на работу над собственным телом тебе понадобится больше, чтобы увидеть вожделенные результаты. Но это не значит, что ты должен отчаиваться. Тебе просто нужно быть реалистичным по отношению к уровню физической подготовки, с которого ты начинаешь.

Я думаю, что когда мы решаем, что хотим внести изменения, иногда мы стремимся, возможно, слишком много. "Скала" – это максимизация того, что вы, возможно, захотите сделать... Если вы начинаете в возрасте от 40 до 50 лет, и вы никогда раньше не тренировались и не поднимали тяжести, вы никогда не будете выглядеть, как "Скала",

– подчеркивает тренер.

Далее он предлагает сфотографировать свое текущее телосложение. Оно будет ориентиром, а также будет мотивировать тебя во время работы над своим телом!



Ты должен быть реалистом по уровню физической подготовки / Фото Anastase Maragos

3. Последовательность

Если ты приходишь в зал, когда должен, и тренируешься, и делаешь правильные вещи с точки зрения того, что ты кладешь в рот, если ты достаточно отдыхаешь... Все это будет работать. Главное – быть последовательным,

– говорит он.

Тренер подчеркивает, что у тебя должно быть правильное отношение к работе над собственным телом. Ты должен четко отдавать себе отчет в отправной точке, а также знать, куда ты направляешься и чего желаешь достичь.

Последовательность во всем, по мнению Джеффа Кавальера, – один из важнейших ключей к успеху. Она и позволит тебе достичь желаемых результатов, если в какой-то момент у тебя исчезнет мотивация или вдохновение работать над своим телом.

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Если ты хочешь добиться успеха в работе над собой, то недостаточно просто купить абонемент в спортзал. Важно ответственно подойти к процессу, понимать, с чего ты начал и куда стремишься дойти. Начни уже сегодня, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего!

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