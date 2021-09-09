Руйнуємо міфи про популярний вид сексу, яким хотіли б зайнятися усі

Цього разу ми поговоримо про дуже пікантний вид сексу. Щойно за нього заходить розмова, більшість людей починають шарітися. І це цілком нормально. Наша ж задача – допомогти тобі зруйнувати поширені міфи про... анальний секс.

Анальний секс – відмінна нагода урізноманітнити інтимне життя. Але ми просто повинні зруйнувати популярні міфи, пов'язані з ним. Усе для того, щоб ти зі своєю партнеркою отримував максимум задоволення від цього процесу.

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1. Це боляче

Поки ви використовуєте достатньо лубриканту, розслабляєтеся і, звичайно ж, не маєте жодних фізіологічних проблем, секс, у тому числі анальний, не повинен бути болісним. Анус значно вужчий за піхву, тому дуже важливо уникати різких і агресивних рухів. Усе інше вітається!

2. У жінок немає простати, тож анальний секс їм не потрібен

А от і ні. Не потрібно перекладати усю відповідальність лише на простату. Анус буквально оповитий кровоносними судинами та нервовими закінченнями. Тож не дарма контакт з ним дарує насолоду багатьом жінкам.

Головне – робити це плавно та без поспіху.

3. Вам не потрібен презерватив

Хоча шансів завагітніти через анальний секс має немає, все ж важливо використовувати презерватив. Це пов'язано з захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Крім того, презерватив полегшує ковзання та дарує більше приємних відчуттів. А це однозначно дуже цінно під час сексу.

Головне – не забувати міняти презерватив, якщо ви переходите з анального на вагінальний секс, або навпаки.



Не забувайте використовувати презерватив під час анального сексу / Фото Unsplash

4. Анальний отвір розтягнеться

Це ще один популярний міф. М'язові волокна еластичні, а м'язи у цій зоні просто надто напружені, щоб залишатися розтягнутими постійно. Але, звичайно ж, можна і перестаратися. У цьому випадку "посприяти" можуть усілякі іграшки, які за габаритами складно порівняти з реальним членом.

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Анальний секс не такий уже й страшний, як може здаватися. Тут варто лише пам'ятати про те, що він повинен приносити задоволення вам обом. Якщо ж щось іде не по плану – не тисни на свою партнерку та не змушуй її. Повір, це не закінчиться нічим хорошим!