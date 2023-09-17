Професор Гарварду розкрив 2 секрети щастя на роботі

Як бути щасливим у житті – це величезна тема. Артур С. Брукс, автор бестселерів та професор Гарвардського університету, розкрив один із важливих її аспектів – цілі, які потрібно переслідувати, щоб досягти максимального задоволення від роботи.

Брукс поставив собі за мету створити "популярний рух ентузіастів щастя". Він присвятив більшу частину своєї кар'єри використанню науки й філософії для концептуалізації стратегій, які можуть допомогти якомога більшій кількості людей досягти по-справжньому щасливого життя. Особливо – на роботі.

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Дивно, але віднайдення роботи мрії не обов'язково є ключовим моментом. Як каже професор Артур С. Брукс, основними параметрами задоволеності роботою є люди, цінності та досягнення. Нижче – трохи докладніше.

Гарвардський професор розповів про секрети щастя на роботі

Щоб бути щасливим на роботі, до її пошуку треба застосовувати гнучкий підхід. Що дійсно важливо – це досягнення почуття задоволення. Це мотивуватиме до довгострокових цілей, серед яких не обов'язково буде підвищення зарплати. Бо якщо гроші є єдиною кар'єрною метою, це не гарантує щастя на роботі, оскільки задоволення, яке вони приносять, є лише тимчасовим.



Максимального задоволення на роботі можна досягнути, йдучи до двох цілей / Фото freppik

Отже, щоб досягти максимального задоволення від роботи, а отже, і щастя на роботі, найкраще поставити перед собою такі дві цілі: