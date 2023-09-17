Професор Гарварду розкрив 2 секрети щастя на роботі
Джерело:GQ
Як бути щасливим у житті – це величезна тема. Артур С. Брукс, автор бестселерів та професор Гарвардського університету, розкрив один із важливих її аспектів – цілі, які потрібно переслідувати, щоб досягти максимального задоволення від роботи.
Брукс поставив собі за мету створити "популярний рух ентузіастів щастя". Він присвятив більшу частину своєї кар'єри використанню науки й філософії для концептуалізації стратегій, які можуть допомогти якомога більшій кількості людей досягти по-справжньому щасливого життя. Особливо – на роботі.
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Дивно, але віднайдення роботи мрії не обов'язково є ключовим моментом. Як каже професор Артур С. Брукс, основними параметрами задоволеності роботою є люди, цінності та досягнення. Нижче – трохи докладніше.
Гарвардський професор розповів про секрети щастя на роботі
Щоб бути щасливим на роботі, до її пошуку треба застосовувати гнучкий підхід. Що дійсно важливо – це досягнення почуття задоволення. Це мотивуватиме до довгострокових цілей, серед яких не обов'язково буде підвищення зарплати. Бо якщо гроші є єдиною кар'єрною метою, це не гарантує щастя на роботі, оскільки задоволення, яке вони приносять, є лише тимчасовим.
Максимального задоволення на роботі можна досягнути, йдучи до двох цілей / Фото freppik
Отже, щоб досягти максимального задоволення від роботи, а отже, і щастя на роботі, найкраще поставити перед собою такі дві цілі:
- Перша – заслужений успіх. Прагнення до заслуженого успіху гарантує відчуття досягнення і професійної ефективності, що своєю чергою зміцнить твоє переконання, що ти добре робиш свою справу, і переконає тебе продовжувати йти цим шляхом. Роботодавці також відіграють важливу роль. Якщо тобі пощастило мати хорошого керівника, який є наставником, дає чіткі поради та зворотний зв'язок, заохочуючи розвивати нові навички, ти, швидше за все, будеш щасливий на роботі.
- Друга – бути корисним для інших. Це означає, що ти маєш знайти таку кар'єру, яка допоможе зробити світ кращим. І це не про благодійність. Можна бути корисним і служити людям практично на будь-якій роботі. Прикладом, який наводить Брукс, є історія одного зі студентів Гарвардського бізнес-класу, який покинув навчання, щоб стати офіціантом у Барселоні, тому що його клієнти були "всі важливі та всі рівні".