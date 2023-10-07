Як найкраще доглядати за секс-іграшками

Секс-іграшки допомагають отримати максимальне задоволення від близькості. І вони, як речі інтимні, потребують особливо ретельного догляду. Тут немає місця нічому небезпечному чи негігієнічному!

Адже секс-іграшки безпосередньо контактують з твоїми біологічними рідинами та рідинами партнерів. Ти ж не хочеш заразитися грибком, кандидозом, герпесом або іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом?

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Для більшості з них знадобиться тільки мило, вода і сушка на повітрі, але бувають випадки, коли потрібні інші, ретельніші методи очищення, щоб продовжувати безпечне користування. Ми дамо тобі уявлення, як це робити, але не забудь звернутися до інструкції кожного пристрою і чистити його так, як там вказано.

Як очистити поверхню секс-іграшок

Водою.

Милом. Найбільш придатними є рідке мило для рук. Не обов'язково використовувати антибактеріальне та не варто – мило для посуду.

Паперовими рушниками або шматками для прибирання. Їх можна використовувати для сушіння після очищення.

Як робити ретельне очищення секс-іграшок

Окропом. Після первинного очищення придатні для такого іграшки можна занурити в місткість з окропом на кілька хвилин.

Дезінфікуючим спреєм. Разом із кип'ятком вони вб'ють більшість патогенних мікроорганізмів.

У посудомийній машині. Це якщо вона пропонує такі можливості, а матеріал секс-іграшки не пошкоджений.

За бажанням можна використати серветки або спреї, спеціально призначені для миття та дезінфекції.

ти повинен дезінфікувати секс-іграшки до і після кожного використання. Кожного разу, коли ними користується інша людина, наприклад, твоя пара, і кожного разу, коли ти використовуєш їх на іншій ділянці тіла.Також зауваж, щопристрою залежить від матеріалу, з якого він виготовлений, та від того, чи є в пристрої батареї або деталі, які не можна мочити або мити.



Як правильно доглядати секс-іграшку? Читай інструкцію та дослухайся до порад / Фото freepik

Як чистити секс-іграшки, залежно від матеріалу виготовлення

Програма сприяння здоров'ю "B Well" Університету Брауна та сайт Healthline пропонують такі поради щодо чищення та зберігання секс-іграшок – залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені: