Секс після 50: уролог поділилася 8 практичними порадами, які зроблять його чудовим

Секс – те заняття, якому свій час приділяють мільйони людей по всьому світу. Якщо тобі за 50, то варто трішки підлаштуватися, щоб зробити цей процес ще приємнішим і фантастичнішим.

Уролог, тазовий хірург і секс-педагог доктор Рена Малік цього разу дала поради тим, кому за 50. На своєму ютуб-каналі вона розповіла, як продовжувати насолоджуватися чудовим сексом з урахуванням вікових особливостей.

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1. Не поспішай

"З віком все частіше з'являється бажання тактильності", – каже Малік.

На відміну від спонтанного бажання, коли людина збуджується миттєво, відповідне бажання виникає як реакція на прямий сексуальний стимул.

Це не означає, що щось не так, це просто означає, що потрібно трохи більше часу. Витратьте час на прелюдію, де ви дійсно можете відчути один одного, насолодитися один одним, іншими способами, перш ніж приступити до проникаючого сексу,

– пропонує вона.

2. Спробуйте ранковий секс

Дослідження показали, що організм виробляє найвищий рівень тестостерону – гормону, що відповідає, серед іншого, за лібідо, – одразу після сну.

Рівень тестостерону може корелювати з тим, наскільки високим є ваш сексуальний потяг, тому він працює з нашим циркадним ритмом,

– каже Малік.

За її словами, він найвищий вранці та продовжує знижуватися впродовж дня. Окрім високого рівня тестостерону, вона додає, що ранок може бути кращим часом для занять сексом, ніж вечір, оскільки рівень втоми буде нижчим.



Віддайте перевагу ранковому сексу / Фото Freepik​

3. Експериментуйте

З віком геніталії можуть відчувати певне оніміння, і тому для досягнення оргазму потрібно більше часу.

Я кажу своїм пацієнтам, що якщо подивитися на хребет, то там є датчики, які сприймають тиск, температуру, вібрацію,

– каже Малік.

Експертка наголошує, що важливо експериментувати з різними типами речей, які насправді стимулюють ці різні ділянки хребта. Це може включати використання вібрації з секс-іграшками, використання зігріваючих або охолоджуючих мастил, різні типи тиску або тактильних відчуттів за допомогою пір'я. Загалом важливо знайти те, що працює у вашому випадку.

4. Перевір своє здоров'я

Малік рекомендує перевірити свою медичну історію та ліки, які ти приймаєш. Слід пам'ятати, що деякі препарати можуть мати побічні ефекти, що знижують сексуальний потяг. Якщо ти приймаєш ліки, які впливають на твоє лібідо, спробуй поговорити з лікарем про альтернативи, які можуть тобі підійти.

5 Використовуй лубриканти

Зокрема, під час сексу з жінкою в постменопаузі Малік радить використовувати вагінальний естроген. Жінки в перименопаузі чи постменопаузі виробляють менше естрогену, що призводить до зменшення природного змащення у піхві.

Додавання лубриканта може зробити секс менш дискомфортним і насправді набагато приємнішим,

– наголошує вона.

6. Використовуй допоміжні засоби для сексу

Це може бути все, що допомагає з проблемами, пов'язаними з рівновагою, рухливістю, слабкістю або втомою. Наприклад, у людей, які перенесли інсульт або відновлюються після травми. Малік пропонує пінопластові позиціонуючі подушки і клини як більш стабільну і зручну альтернативу звичайним подушкам.



Потурбуйся про допоміжні засоби у спальні / Фото Freepik

7. Будь оптимістом

Малік посилається на дослідження того, як люди у віці 40 – 50 років сприймають своє майбутнє сексуальне життя. Воно показало, що люди, які були найбільш оптимістично налаштовані, мали більше шансів мати "більш частий і більш задовільний секс", коли їх повторно опитували через 10 років.

Мозок – найпотужніший орган, який ви маєте для сексу,

– каже вона.

8. Вивчи інші варіанти сексу

"У певний момент у деяких людей, на жаль, може не бути ерекції, вони можуть не мати доступу до медичної допомоги або не можуть дозволити собі лікування еректильної дисфункції, і в цьому випадку ви все одно можете отримувати дивовижні, чудові оргазми", – каже Малік.

Вона пропонує стимулювати себе іншими способами. Варто проводити час зі своєю партнеркою та досліджувати свої ерогенні зони.

Проводьте час зі своїм партнером без очікування проникаючого сексу. З'ясуйте, що насправді збуджує вас і вашого партнера, і ви зможете досягти оргазму без ерекції,

– продовжує вона.

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Зауважимо, що ці поради актуальні не лише для тих, кому за 50. Повір, вони позитивно вплинуть на сексуальне життя навіть тих, кому і 30 не стукнуло. Тож користуйся ними на здоров'я.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.