На думку деяких експертів, секс може бути кращим, коли вже існує емоційний зв'язок. Але факт відсутності серйозних зобов'язань або серйозних стосунків також може допомогти зробити його більш спонтанним і захопливим.

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Але секс з друзями може мати деякі недоліки та навіть стати причиною розриву дружби (а ми знаємо, що завести друзів у дорослому віці нелегко), тому варто добре подумати про всі "За" і "Проти", перш ніж вирішити почати.

Переваги сексу з друзями

Вже є довіра і комфорт

Той факт, що між вами існує рівень довіри і вам комфортно один з одним, може зняти тиск необхідності робити все правильно або бути ідеальними в сексі. Це може допомогти зробити його більш веселим і дозволити тобі спробувати щось нове, не боячись бути засудженим або відкинутим.

Твої друзі добре тебе знають

Теоретично, друзі добре знають тебе, це означає, що вони знають, що тобі подобається і не подобається. Тому можуть краще розуміти, що можна і чого не можна робити під час сексуального контакту, це також дозволяє їм встановити чіткі правила, щоб усі учасники почувалися в безпеці.

Ти в більшій безпеці, ніж при випадковій зустрічі

Зустріч з незнайомкою через додаток для знайомств, пов'язана з певними ризиками: від того, що ти опинишся з кимось, хто тебе просто не приваблює, з ким у тебе немає хімії або хто поводиться неадекватно, до більш небезпечних речей. Тому перебування з друзями може бути безпечним способом попрактикуватися і стати більш впевненим у сексуальній сфері.



Секс з друзями – про безпеку / Фото pressfoto

Це може допомогти подолати страх перед зобов'язаннями

Рішення зайнятися сексом з друзями означає кілька речей. Одна з яких – що це не романтичні стосунки або що ти не шукаєш серйозних зобов'язань. Але це також може показати, що глибші стосунки з кимось не такі вже й страшні, і що ти можеш це зробити. Крім того, ти зможеш зрозуміти, чого ти хочеш, чи дійсно ти шукаєш щось без зобов'язань, чи хотів би мати щось більше.

Ти можеш попросити про зворотний зв'язок

Ти завжди можеш попросити своїх друзів дати тобі відгук про те, який ти в ліжку. Що їм сподобалося або не сподобалося, і в яких сферах ти міг би покращитися. Ти знаєш, що це робить хтось, хто цінує тебе і бажає тобі найкращого, тому легше прислухатися до їхніх порад чи рекомендацій.

Дослідження на користь сексу між друзями

Дослідження Університету штату Бойсе в США підтвердило, що секс між друзями може сприяти зміцненню стосунків. В опитуванні 300 осіб понад 75% погодилися, що секс з близьким другом зміцнює стосунки, і навіть якщо сексуальні контакти в якийсь момент закінчуються, дружба продовжується. Недоліком є те, що може виникнути певне непорозуміння або погіршення дружби, якщо двоє не на одній хвилі.

Негативний бік сексу з друзями

Це може зашкодити стосункам

Так, секс може зміцнити стосунки, але він також може їх зруйнувати. Особливо коли один з партнерів починає відчувати почуття до іншого. Сексу важко залишатися просто сексом, тому встанови чіткі правила і постійно підтримуй хорошу комунікацію. Це дасть можливість зрозуміти, що ти насправді шукаєш.



Секс з друзями може нашкодити самій дружбі / Фото freepik

Може спричинити плутанину

Коли немає спілкування, стосунки можуть заплутатися в сексі. Адже можуть почати виникати певні почуття або ситуації, які можуть змусити когось думати, що все рухається до певної точки або що вони стануть більш "офіційними". Плутанина може бути фактором, який може призвести до погіршення стосунків.

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Ревнощі

Якщо все не зрозуміло, друг, який має права, може відчути ревнощі, коли ти почнеш зустрічатися з кимось іншим, або ж у тебе просто буде секс з кимось іншим.